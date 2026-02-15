קרויזר דורש להדיח את מנהיג הפלג הקיצוני: "מעודד פורעים"

בעקבות המהומות הקשות בבני ברק ותקיפת החיילות, דורש יו"ר ועדת הפנים ח"כ יצחק קרויזר להפסיק לאלתר את העסקת הרב צבי פרידמן כרב שכונה בשכר: "לא יעלה על הדעת שהמדינה תממן את מי שפועל לערעור יסודות החוק"

רחובות בני ברק הפכו היום (ראשון) לזירת קרב של ממש אחרי תקיפת החיילות, אך נראה כי הפעם האירועים הקיצוניים הובילו את הפוליטיקאים לנקוט בצעדים חמורים יותר.

יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה, ח"כ יצחק קרויזר (עוצמה יהודית), שיגר הערב מכתב דחוף לראש עיריית בני ברק, חנוך זייברט, ולמנכ"ל משרד הפנים, ישראל אוזן, בדרישה להפסיק לאלתר את העסקתו ושלילת שכרו של הרב צבי פרידמן.

פרידמן, הנחשב למנהיג הרוחני של הפלג החרדי הקיצוני המוביל את המחאות האלימות של החרדים נגד חוק הגיוס, משמש במקביל כעובד ציבור בתפקיד רב שכונה בשכר מטעם עיריית בני ברק ובפיקוח משרד הפנים. עבור ח"כ קרויזר, מדובר בקו אדום שנחצה. "זהו ליקוי מאורות מוסרי וערכי", כתב קרויזר בפנייתו, "בו אדם הנושא בתפקיד ציבורי מעודד ומנהיג חבורת פורעים שתוקפת חיילות צה"ל בבטשיות ובאלימות ברוטאלית".

הפנייה מגיעה על רקע המראות הקשים שנרשמו בלב גוש דן: ניידות משטרה שהופכו והועלו באש, חסימות כבישים ששיתקו את התנועה למשך שעות ארוכות, ותקיפה חמורה של חיילות צה"ל שנקלעו לאזור. לטענת קרויזר, העובדה שהמדינה מממנת מכספי משלם המיסים את מי שפועל באופן אקטיבי לערעור יסודות החוק ולהסתה פרועה נגד הצבא, היא מציאות אבסורדית שחייבת להיפסק.

"מדינת ישראל לא תהיה כספומט של מי שפועל להחריב אותה מבפנים", מסר ח"כ קרויזר בתגובה חריפה. "לא יעלה על הדעת שהיד שחוסמת אמבולנסים ותוקפת לובשי מדים, תהיה אותה היד שחותמת על תלוש המשכורת. מי שיוצא למלחמה נגד המדינה – המדינה לא חייבת לו דבר".

בסיום פנייתו הציב קרויזר אולטימטום, ודרש לקבל עדכון בתוך שבעה ימים על הצעדים המשמעתיים שננקטו נגד פרידמן. הוא הבהיר כי בכוונתו להשתמש בכל הכלים הפרלמנטריים, כולל כינוס דחוף של ועדת הפנים, כדי לוודא ש"צינור החמצן הכלכלי" של מובילי ההסתה ייקטע באופן מיידי