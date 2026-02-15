הותר לפרסום: חוסל מחבל חמאס שחדר לשטח ישראל

צה"ל ושב"כ פתחו ביממה האחרונה בגל תקיפות נרחב נגד מחבלי ארגוני הטרור חמאס בצפון הרצועה, בעיר עזה ובחאן יונס. הפעילות הצבאית הגיעה בתגובה להפרת ההסכם אמש (שבת), במסגרתה הגיחו מחבלים חמושים מתשתית תת-קרקעית סמוך לכוחות צה"ל הפועלים בשטח.

דובר צה"ל

על פי הודעת דובר צה"ל, המחבלים שהותקפו עסקו בתקופה האחרונה בניסיונות לשיקום יכולות ארגוני הטרור ברצועה וקידמו מתווי פיגועים נגד כוחותינו ומדינת ישראל. באחת התקיפות הממוקדות, חוסל המחבל אחמד ביוכ, שלקח חלק פעיל בטבח הרצחני ב-7 באוקטובר ופשט על מחנה רעים.

חוסל ראש מערך הנוח'בה של הגא"פ

במקביל, צה"ל סגר חשבון עם בכיר נוסף בתגובה להפרת הסכם אחרת שהתרחשה בשבוע שעבר במזרח רפיח. בתקיפה חוסל עאצם אבו הולי, ששימש כראש מערך הנוח'בה במחנות המרכז של ארגון הטרור גא"פ (הג'יהאד האסלאמי הפלסטיני).

דובר צה"ל

אבו הולי היה דמות מפתח במערך הצבאי של הארגון. במסגרת תפקידו היה אחראי על אספקת אמצעי לחימה לחטיבה ועל קידום מתווי טרור נגד כוחות צה"ל. מעבר לכך, הוא פיקד על מחבלי הנוח'בה שפשטו לישראל ב-7 באוקטובר, ולאורך המלחמה היה אמון על אימוני המחבלים ותרגול תרחישי חטיפה של חיילי צה"ל.

בצה"ל מבהירים: "נפעל מול כל הפרה"

במערכת הביטחון מדגישים כי הפעולות האחרונות הן מסר ברור לארגוני הטרור לפיו ישראל לא תעבור לסדר היום על פגיעה בכוחות או הפרת ההבנות.

"צה"ל רואה בחומרה כל הפרה של הסכם הפסקת האש", נמסר מדובר צה"ל. "נפעל בנחישות מול כל ניסיון של ארגוני הטרור ברצועת עזה להוציא לפועל מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ומדינת ישראל".