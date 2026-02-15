הרגע שמשה כחלון חיכה לו הגיע; זה מה שצפוי לקרות עכשיו

חבר הכנסת לשעבר משה כחלון, חיכה עם הודעה על חזרתו לפוליטיקה עד לסיום ענייניו המשפטיים. הערב הגיעה ההחלטה של פרקליט המדינה. כל הפרטים

פרקליט המדינה החליט להגיש כתב אישום נגד שר האוצר וחבר הכנסת לשעבר, משה כחלון, כך פרסם הערב (ראשון) לראשונה אבישי גרינצייג ב-i24NEWS. כתב האישום צפוי לכלול עבירות של מרמה ודיווח על פי חוק ניירות ערך, זאת במסגרת פרשת חברת הפינטק "יונט קרדיט" שבראשה עמד כחלון לאחר פרישתו מהחיים הציבוריים.

כחלון, שכיהן כיו"ר הדירקטוריון של החברה, נחשד יחד עם נושאי משרה בכירים נוספים בביצוע עבירות של מרמה והפרת אמונים בתאגיד. על פי ממצאי החקירה, כחלון ובכירים נוספים קיבלו שלא כדין למעלה מ-2 מיליון שקלים שמקורם בחברה הציבורית. עוד עלה בחקירה כי בעלי השליטה וכחלון עצמו לא דיווחו לדירקטוריון על חסרים כספיים משמעותיים שהתגלו בסניף הצפוני של החברה, אף על פי שחלקם ידעו על כך בזמן אמת.

המחיר הפוליטי של כתב האישום

להחלטה המשפטית ישנן השלכות פוליטיות מיידיות. שמו של כחלון עלה לאחרונה לכותרות כדמות מחוזרת במיוחד, כאשר ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט ויו"ר המחנה הממלכתי בני גנץ פעלו כדי לצרפו לרשימותיהם לקראת מערכת הבחירות הבאה.

כחלון, מצדו, הבהיר לאורך כל הדרך כי כל החלטה על חזרה אפשרית לזירה הפוליטית תתקבל רק לאחר שתתקבל הכרעה סופית בתיקו הפלילי. כעת, עם ההחלטה על הגשת כתב האישום, נראה כי דרכו של שר האוצר לשעבר חזרה למשכן הכנסת נחסמה, לפחות בטווח הנראה לעין.