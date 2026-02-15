במונולוג מפתיע בשידור חי, בחר העיתונאי שלא ליישר קו עם הגינויים המקובלים על האירוע הקשה בבני ברק, אלא להפנות את האצבע המאשימה לכיוון בלתי צפוי לחלוטין

במהלך שידור תוכנית "שבע" היום (ראשון), התפתח עימות סביב התיעוד של שתי חיילות צה"ל שנקלעו להתקהלות בבני ברק. הפרשן הצבאי של ערוץ 14, נועם אמיר, בחר להפנות אצבע מאשימה ישירה לעבר צה"ל על עצם נוכחותן של החיילות במקום במדים.

"תקלה חמורה של הצבא"

אמיר לא חסך בביקורת על הדרג הפיקודי: "אני רוצה להתייחס לתקלה חמורה של הצבא - ההחלטה להכניס לשם שתי חיילות על מדים בלי להודיע למשטרה, בלי לתאם את הדבר הזה ובלי לבדוק את המשמעות של האירוע, היא החלטה פשוט מטופשת". לדבריו, חוסר התיאום המוקדם הוא שהוביל לחיכוך המיותר ברחובות העיר.





צילום: מתוך שידורי ערוץ 14

מנחה התוכנית, יהודה שלזינגר, הגיב בתדהמה לקביעה כי צה"ל נדרש לתיאום מוקדם כדי לנוע בעיר ישראלית. "באמת צריך לתאם כניסת חיילות לעיר במדינת ישראל?" תהה שלזינגר, "אם אתה לא תתאם כניסת חיילות על מדים לבני ברק, אז בפעם הבאה לא תוציא צווי גיוס? מה זה, שטח עוין?".

אמיר מצידו המשיך להתבצר בעמדתו, כשהוא טוען כי מדובר בניהול סיכונים לקוי של הצבא, שהפקיר את החיילות לסיטואציה צפויה מראש מבלי לייצר מעטפת הגנה או תיאום משטרתי.