ההתקפלות נמשכת: ארה"ב נסוגה מעוד בסיס קריטי בסוריה

הצבא האמריקאי השלים בשעות האחרונות נסיגה מוחלטת מעוד בסיס אסטרטגי בשטח סוריה, והעביר אותו אל השלטון הסורי המקומי

על פי שורה של דיווחים סורים, שאושרו לתקשורת הבינלאומית על ידי מקורות אמריקאים, הכוחות של צבא ארצות הברית עזבו בסיס אסטרטגי נוסף בסוריה, הפעם את בסיס אל שדאדי בצפון מזרח סוריה המרוחקת, עמוק בשטח הפקת הנפט הסוריים.

הבסיס, שמוקם עמוק בצפון-מזרח סוריה, שימש כחלק מרשת הבסיסים האמריקאית למניעת השתלטות דאע"ש על תשתיות הפקת הנפט בצפון המדינה ושימש מיקום מרכזי לניהול הכוח האמריקאי בצפון סוריה.

כעת על פי הודעת שר ההגנה הסורי, הבסיס פונה על ידי הכוחות האמריקאים, בתיאום ובשיתוף עם הכוחות הסוריים, כאשר שר הפנים הסורי הודיע מצדו כי הבסיס עבר אל ידיים סוריות וינוהל על ידי המשטר מעתה.

מדובר בנטישה אמריקאית של בסיס אסטרטגי נוסף בעומק סוריה, במה שנראה כמהלך משיכת כוחות רחב מהמדינה.