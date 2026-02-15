מבזקים
מזג אוויר בימים הקרובים הקרובים יהיה חם באופן קיצוני. תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות ואובך ישרור בכל רחבי הארץ. תחזית מזג אוויר

כ"ח שבט התשפ"ו
חום קיצוני, שרב ואובך; הגשם חוזר לביקור קצר: תחזית מזג אוויר
יום שני: בהיר, ייעשה חם ויבש במידה ניכרת מהממוצע לעונה. ינשבו רוחות מזרחיות ערות בעיקר בצפון הארץ ובהרים. אחה"צ ייתכן אובך.

יום שלישי: מעונן חלקית עד מעונן, תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות, ועליה בלחות. יתכן גשם מקומי קל ואובך.

יום רביעי: מעונן חלקית עד בהיר, עם טמפרטורות קרובות לממוצע. ינשבו רוחות ערות, ובצפון הארץ ירד גשם מקומי.

יום חמישי: מעונן חלקית עד בהיר, עם טמפרטורות ממוצעות לתקופה.

יום שישי: נאה, תחול עליה בטמפרטורות, והן גבוהות מהממוצע לעונה.

