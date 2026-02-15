"איפה הרוב שיתייצב נגד?": הרב נבון נגד תירוץ "המיעוט" החרדי

הרב נבון: לא מבין מאיפה הרצון לסתום לרב את הפה?

סערת תקיפת החיילות ברחוב בבני ברק ממשיכה לעורר הדים ברשת. פוליטיקאים רבים יצאו נגד התקיפה האלימה של החרדים, אך טענו גם כי מדובר ב"קומץ" שאינו מייצג את המגזר החרדי. הרב חיים נבון תוקף את הטענה הזו ושואל מדוע "הרוב החרדי" לא הגן על החיילות

אירוע תקיפת החיילות בבני ברק היום (ראשון) עורר סערה ציבורית נרחבת וגרר תגובות חריפות מכל קצוות הקשת הפוליטית.

החיילות, שהגיעו לעיר במסגרת תפקידן לביקור בית, נתקלו בהמון זועם שתקף אותן מילולית ובפיזית בלב העיר. בעוד שפוליטיקאים מיהרו לגנות את המעשה, רבים מהם חזרו על הניסוח המוכר לפיו מדובר ב"קומץ" או ב"מיעוט קיצוני" שאינו מייצג את כלל החברה החרדית.

אולם, היו מי שסירבו להסתפק בגינויים השגרתיים. הרב חיים נבון פרסם פוסט נוקב ברשתות החברתיות ובו הציב סימן שאלה גדול מול התירוץ הקבוע של ההנהגה. "אם הפורעים בבני ברק הם מיעוט קטן בחברה החרדית - איפה היה הרוב הגדול שאמור היה להתייצב נגדם, באמצע היום ובעיצומה של עיר?", כתב הרב נבון. בדבריו, הוא מכוון לנקודה רגישה ומטרידה: חוסר המעש של עוברי האורח והשכנים שנכחו במקום בזמן שהחיילות הושפלו והותקפו.

הביקורת של נבון משקפת תחושה גוברת בציבור לפיה לא די בגינויים רשמיים לאחר מעשה. הטענה היא שאם הרוב אכן מתנער מהפורעים, הרי שהתנערות זו צריכה לבוא לידי ביטוי בהגנה אקטיבית על המותקפים בזמן אמת. השאלה "איפה היה הרוב" מהדהדת את הצורך של הקהילה בבני ברק להפגין ריבונות מוסרית ברחובותיה.