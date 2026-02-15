תיעוד נורא: תפילין וסידור נשרפו במהומות בבני ברק

שוטרים טענו כעת (ראשון) כי במהלך המהומות בבני יברק, נשרפו תפילין וסידור שהיו בתוך האופנוע המשטרתי.

בתיעוד אחד השוטרים שולף את התפילין השרופות ומציג אותן למצלמה.

מתוך הטלגרם של עמית סגל

נזכיר כי מוקדם יותר היום חרדים התפרעו בבני ברק ותקפו חיילות שהגיעו לצורך פעילות מבצעית. מהקואליציה ומהאופוזיציה גינו את האלימות. הרב יצחק יוסף גינה זאת גם וקרא להוקיע את המתפרעים.

ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיב למהומות בבני ברק בהן תקפו 2 חיילות צה"ל ומסר: "אני מגנה בתוקף את ההתפרעויות האלימות בבני ברק נגד חיילות צה״ל ושוטרי משטרת ישראל. מדובר במיעוט קיצוני שאינו מייצג את כלל החברה החרדית. זהו דבר חמור ובלתי מתקבל על הדעת. לא נאפשר אנרכיה, ולא נסבול כל פגיעה במשרתי צה״ל וכוחות הביטחון שעושים את עבודתם במסירות ובנחישות".

גם שר הביטחון ישראל כ"ץ גינה את האירוע: "אני מגנה בתוקף את התקיפה האלימה כנגד חיילות צה״ל בבני ברק בידי קומץ פורעים. מי שמרים יד על כוחות הביטחון, על חיילי וחיילות צה״ל ועל שוטרי משטרת ישראל - חוצה קו אדום. אלימות כלפי משרתים במדים היא מעשה עברייני לכל דבר ועניין, ולא מחאה. אני קורא למנהיגי הציבור החרדי להוקיע את המעשה ולרשויות החוק לפעול בנחישות ולמצות את הדין עם כל מי שלקח חלק בתקיפה החמורה. מדינת ישראל לא תאפשר פגיעה בכוחות הביטחון ולא תעבור לסדר היום על אלימות מכל סוג".