מפתיע: כך הגיבה שקמה ברסלר לאלימות בבני ברק

מובילת המחאה שקמה ברסלר, התייחסה היום (ראשון) לסערה בבני ברק, בה חרדים תקפו באלימות חיילות שהגיעו לצורך משימה לעיר החרדית.

בדבריה היא אמרה: "‏מי שמכיר את שתי החיילות שהותקפו היום על ידי הבייס של ממשלת הטבח בבני ברק - ‏מסרו להן שהן גיבורות. ושבזכותן, למענן, למען הבנות שלנו ולמען העתיד של כולנו אנחנו ננצח ונבנה כאן מדינה שנשים לא צריכות לפחד ללכת בה בשום מקום".

ברשת הופתעו מתגובתה ה"פרווה" של ברסלר, שידועה בכך שהיא לא מהססת לתקוף במילים קשות יותר.

נזכיר כי חברי כנסת מהקואליציה ומהאופוזיציה גינו את התקרית, בנוסף, ראש הממשלה נתניהו, הרמטכ"ל, שר הביטחון ועוד, הוקיעו את המתפרעים.