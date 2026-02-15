טראמפ מכריז: "נעביר מיליארדים לשיקום עזה, חמאס חייב להתפרק"

הנשיא טראמפ פרסם הצהרה מעמיקה ברשתות החברתיות, בה חשף את צעדי השיקום לעזה של חברות "מועצת השלום" וחזר על חובתו של חמאס להתפרק מנשקו

נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, פרסם הכרזה דרמטית ברשתות החברתיות, בה חשף כי נאספו כבר מיליארדי דולרים רבים לשיקום הרצועה, ואלפי אנשים מוכנים כבר לקחת חלק במאמצי השיקום והפירוז של הרצועה. באותה נשימה חזרה טראמפ על חובתו המוחלטת של חמאס להתפרק מנשקו.

טראמפ פרסם את ההודעה המעמיקה והמרעישה ברשת החברתית בבעלותו, Truth Social, וחשף שורה של פרטים חדשים בקשר לצעדים הבאים של מועצת השלום.

"למועצת השלום יש פוטנציאל בלתי מוגבל, באוקטובר פרסמתי תוכנית לסיום קבוע לסכסוך בעזה, והחזון שלי התקבל במלואו על ידי מועצת הביטחון של האו"ם, מיד לאחר מכן החלה העברה שוברת שיאים של סיוע הומניטרי והשגנו את שחרורם של כלל החטופים ברצועה, חיים ומתים". פתח טראמפ את ההודעה.

"לפני חודש ציינו בדאבוס את ההקמה הרשמית של המועצה, יחד עם עשרות בכירים ושותפים, המטרה שלי היא שלום עולמי! ב-19 בפברואר, נכנס את המועצה לראשונה בוושינגטון, שם נכריז על העברת חמישה מיליארד דולרים לשיקום עזה על ידי המדינות החברות, בנוסף להתחייבות לשלוח אלפי חברים לכוח הייצוב הבינלאומי, כולל כוחות שיטור שישמרו את השלום".

"חשוב מאוד, חמאס חייב לעמוד בהתחייבותו בהסכם, חמאס חייב לבצע התפרקות מלאה ומיידית של כל תשתיותיו הצבאיות ונשקיו עד לפירוז מלא, אנו נוכיח כי מועצת השלום היא הגוף המשפיע בהיסטוריה!".