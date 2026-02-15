אל"מ אדרעי בסיפור מטלטל: כך השפעתי על החוטפים בלב המנהרות

אל״מ אביחי אדרעי נפרד מהתפקיד לאחר כ-20 שנות שירות ושיתף בסיפורם של שני חטופים ששבו מהשבי וסיפרו כי סרטון הסברה שפרסם על הלכות היחס לשבויים באסלאם השפיע על התנהלות שוביהם

לאחר שני עשורים בתפקיד, דובר צה״ל בערבית, אל״מ אביחי אדרעי, מסיים בשעה זו את כהונתו, ובמקומו נכנסת לתפקיד סא״ל אלה ואויה. טקס החילופים מתקיים כעת במעמד גורמים צבאיים ובני משפחה.

במהלך המעמד שיתף אדרעי באחד האירועים המרגשים שחווה לאורך שנות שירותו. לדבריו, שני חטופים ששבו מהשבי סיפרו לו כי בזמן שהוחזקו בידי המחבלים, הם צפו יחד בסרטון שבו הסביר על הלכות היחס לשבויים באסלאם. לפי עדותם, הדברים שהוצגו בסרטון השפיעו על התנהלות המחבלים כלפיהם בתקופת השבי.





צילום: דובר צה"ל

אדרעי שירת בתפקיד דובר צה״ל בערבית במשך כ-20 שנה והיה מהדמויות הבולטות בהסברה הישראלית לציבור דובר הערבית, בין היתר באמצעות רשתות חברתיות, הופעות בתקשורת הערבית ופעילות הסברתית בתקופות לחימה ומתיחות ביטחונית.

עם כניסתה לתפקיד, צפויה סא״ל ואויה להמשיך את פעילות הדוברות בערבית של צה״ל, הפונה לציבור הערבי באזור ולזירה הבינלאומית, כחלק ממערך ההסברה הצבאי.