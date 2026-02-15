דרעי משתולל: "להוציא לו צו הרחקה מבני ברק"

יו"ר ש"ס זועם על הגעת ראש הממשלה לשעבר לזירת תקיפת החיילות וקורא למשטרה להרחיקו מהעיר: "הגיע כדי לשלהב את הרוחות ולקושש קולות"

העימות סביב אירועי התקיפה בבני ברק עובר לזירה הפוליטית החזיתית: יו"ר מפלגת ש"ס, אריה דרעי, הגיב הערב (א') בחריפות יוצאת דופן להגעתו של נפתלי בנט לרחוב חגי בעיר, שם נשא בנט נאום תוקפני נגד ההנהגה החרדית והממשלה.

דרעי האשים את בנט בניצול ציני של האירוע הקשה למטרות פוליטיות וקרא למערכת אכיפת החוק לפעול נגדו. "אני קורא למפכ״ל המשטרה להוציא צו הרחקה באופן מיידי לנפתלי בנט מרחובות בני ברק", הצהיר דרעי.

לדברי יו"ר ש"ס, נוכחותו של בנט בעיר בעת הזו רק מחמירה את המצב המתוח: "המסית והמדיח הזה הגיע לעיר במטרה לשלהב את הרוחות ולנצל את המצב הכאוב כדי לקושש לעצמו קולות". דרעי חתם את דבריו במילים קשות כלפי ראש הממשלה לשעבר: "האיש הבזוי הזה, שאינו בוחל בשום דבר – הוא האחרון שצריך להימצא בזירה הזו".

המתקפה של דרעי מגיעה בתגובה לדברי בנט מוקדם יותר הערב, בהם טען בנט כי האלימות בבני ברק היא תוצאה של מדיניות הממשלה המאפשרת השתמטות, והבטיח כי תחת הנהגתו "כולם ישרתו וכולם יתגייסו".