יאיר לפיד מציע: זה מה שצריך לעשות לחרדים שתקפו חיילות

ראש האופוזיציה יאיר לפיד הגיב בחריפות לאירועים הקשים בבני ברק, במסגרתם הותקפו שתי חיילות על ידי המון זועם ובוצעו מעשי ונדליזם נגד ניידות משטרה. לפיד בחר שלא להסתפק בגינוי רגיל והציב דרישה מבצעית נחרצת כלפי מערכת הביטחון.

"התגובה האפשרית היחידה", כתב לפיד בחשבונותיו ברשתות החברתיות, "היא לשלוח לבני ברק שני גדודי מג"ב לעצור את העריקים".

לפיד רמז כי הטיפול המשטרתי הנוכחי אינו מספיק כדי להרתיע את המתפרעים, והוסיף: "נראה אותם מתפרעים אז". דבריו של ראש האופוזיציה מגיעים על רקע המתיחות הגוברת סביב סוגיית חוק הגיוס והתגברות החיכוך בין מפגינים קיצונים לבין כוחות הביטחון המגיעים לאזורים החרדיים.

נזכיר כי האירוע החל כאשר שתי חיילות שהגיעו לביקור בית בבני ברק הוקפו על ידי המון, חולצו על ידי המשטרה, ובהמשך התפתחו במקום עימותים שכללו הפיכת ניידת משטרה והצתת אופנוע.