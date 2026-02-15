תחזית מדאיגה: "הן עלולות לפתח פצצה גרעינית"

יו"ר רפאל יובל שטייניץ התראיין היום (ראשון) בווינט, והתייחס למתקפה אפשרית של איראן בישראל. בדבריו הוא אמר: "אין מוכנות מושלמת, אבל אנחנו מוכנים טוב".

עוד הוא הוסיף: "אין לנו ברירה. ככל שיאפשרו לאיראן להתאושש, האיום עלינו יילך וייגבר. עדיף לנו איום הטילים העכשווי, שהוא מאוד לא נעים וראינו את זה במלחמת 12 הימים, במקום גרעין. אני מעדיף להיות תחת איום של 10,000 טילים בליסטיים ולא פצצת גרעין אחת".

לדבריו, "יש לנו מערכת הגנה רב-שכבתית, הכי טובה בעולם. ואין מצב, בניגוד לכל מיני ספקולציות, שמשגרים אלינו טילים ואנחנו לא פועלים ליירט אותם".

עוד הוא הוסיף ואמר: "היקף השימוש ברחפנים הפתיע אותנו בתחילת חרבות ברזל. אבל אני יכול להגיד שמהר מאוד התעשתנו, יצרנו אמצעי הגנה. מדינה כמו שלנו צריכה לחשוש מהכל, אבל צריך להסתכל טוב טוב על מדינות אחרות במזרח התיכון, כמו טורקיה או מצרים, ולוודא שהן לא מפתחות נשק גרעיני במסתור".