דרעי על תקיפת החיילות בבני ברק: "חילול השם, צאו ממחננו"

יו״ר ש"ס, אריה דרעי, גינה את אירועי האלימות שהתרחשו היום (ראשון) בבני ברק, לאחר ששתי חיילות הותקפו בידי עשרות אזרחים וחולצו על ידי כוחות המשטרה.

לדבריו, "תנועת ש״ס מגנה בחריפות את מעשי האלימות, הוונדליזם וההתפרעויות של קומץ קיצונים בבני ברק. המעשים הללו מנוגדים לחלוטין לדרכה של תורה, פוגעים בכלל הציבור החרדי, גורמים לחילול ה׳ ומסבים נזק כבד למאבק הצודק למען עולם התורה. צאו ממחננו".

על פי פרטי האירוע, שתי החיילות נקלעו למקום ככל הנראה במקרה, והותקפו בידי עשרות מתפרעים. במהלך ההתפרעויות הפכו פורעי חוק ניידת משטרה ושרפו אופנוע משטרתי.

מהמשטרה נמסר כי במוקד התקבל דיווח על התגודדות של קומץ פורעי חוק ברחוב חגי בעיר, סביב שתי חיילות שהגיעו לפעילות רווחתית במסגרת תפקידן בצה״ל.



כוחות משטרת בני ברק ורמת גן שהוזעקו למקום חילצו את החיילות, ובמהלך הפינוי החלו מפרי הסדר להתעמת עם השוטרים ולזרוק פחים לעבר נתיב נסיעת הניידת. עוד נמסר כי האירוע נמצא בשליטה וכי החיילות חולצו מהמקום.



ראש הממשלה בנימין נתניהו גינה אף הוא וכתב: "אני מגנה בתוקף את ההתפרעויות האלימות בבני ברק נגד חיילות צה״ל ושוטרי משטרת ישראל. מדובר במיעוט קיצוני שאינו מייצג את כלל החברה החרדית. זהו דבר חמור ובלתי מתקבל על הדעת. לא נאפשר אנרכיה, ולא נסבול כל פגיעה במשרתי צה״ל וכוחות הביטחון שעושים את עבודתם במסירות ובנחישות".

