השר מיקי זוהר: זה יו"ר המועצה הישראלית לקולנוע הבא

שר התרבות והספורט מיקי זוהר הודיע היום על מינויו של ד"ר גיל סמסונוב לתפקיד יו"ר המועצה הישראלית לקולנוע. המינוי מהווה בשורה חשובה לתעשיית הקולנוע הישראלי, שכן סמסונוב מביא עמו ניסיון עשיר בעשייה ציבורית, תקשורתית ותרבותית.

רקע על המיועד לתפקיד

ד"ר גיל סמסונוב משמש חבר במועצת הקולנוע מאז אפריל 2023, ומעורב באופן פעיל בפעילותה. הוא סופר, יוצר ואיש תרבות בעל ניסיון רב בעשייה ציבורית ותקשורתית. לאורך השנים פעל סמסונוב במרחב הישראלי שבין תרבות לזהות, והוביל תהליכים אסטרטגיים ותקשורתיים בזירה הלאומית והמקומית.

גיל סמסונוב צילום: יח"צ

במסגרת תפקידו החדש צפוי סמסונוב לפעול לחיזוק הקולנוע הישראלי, לעידוד יצירה מגוונת ולהעמקת הקשר בין היוצרים, הקהל והחברה הישראלית כולה – מתוך ראייה תרבותית רחבה ורגישות לעת הזו.

דברי שר התרבות

שר התרבות והספורט מיקי זוהר בירך על המינוי ואמר: "אני מברך את ד״ר גיל סמסונוב על מינויו ליו”ר המועצה הישראלית לקולנוע. גיל הוא אדם עם אהבה עמוקה ליצירה הישראלית וניסיון ציבורי משמעותי. אני סמוך ובטוח שתחת כהונתו הקולנוע הישראלי ימשיך להתפתח, להגיע לקהלים חדשים ולשקף את רוחה המגוונת והחיה של החברה הישראלית. אני מודה ליו”ר היוצא שמעון אלקבץ על תרומתו ומאחל לו הצלחה רבה בתפקידו החדש".

תגובת היו"ר הנכנס

ד"ר גיל סמסונוב הגיב למינוי ואמר: "אני מודה לשר מיקי זוהר על האמון שניתן בי. הקולנוע הישראלי הוא נכס תרבותי מהמעלה הראשונה, ואפעל לקידומו מתוך מחויבות עמוקה לתרבות ולמורשת הישראלית".

המועצה הישראלית לקולנוע אחראית על תמיכה ביצירה הקולנועית בישראל, חלוקת תקציבים וקידום סרטים ישראליים בארץ ובעולם. המינוי החדש מגיע בתקופה שבה התעשייה מתמודדת עם אתגרים שונים, ושינויים שמוביל שר התרבות.