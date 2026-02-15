מרגש: בן 22 עם תסמונת דאון הפך לחייל ביחידת “מבצר”

צחק רז, בן 22 מאפרת, צעיר עם תסמונת דאון, בוגר בני עקיבא, מתנדב בצה״ל במסגרת “גדולים במדים”. היום הוא קיבל כומתה ביחידת “מבצר”, יחידה שהוקמה לאחר אירועי 7 באוקטובר להגנת יישובי הגבולות: "זה היה החלום שלו"

יצחק רז, בן 22 מאפרת, הגשים השבוע חלום וקיבל כומתה ביחידה הצה"לית.

רז הוא צעיר עם תסמונת דאון, בוגר בני עקיבא, מתנדב בצה״ל במסגרת “גדולים במדים” – והיום (ראשון) קיבל כומתה ביחידת “מבצר”, יחידה שהוקמה לאחר אירועי 7 באוקטובר להגנת יישובי הגבולות.

הוא משרת פעמיים בשבוע לצד החיילים, צמוד לרס״ל עמנואל אהרונוב, מסייע במשימות היומיום, עוזר במעבר משרדים, סוחב, מסדר, מתייצב לכל בקשה – תמיד עם חיוך, תושייה וחוש הומור מיוחד.

כשפנו הוריו לסא״ל איתן דנא מפקד היחידה, וביקשו שיכיר את היכולות שלו, הוא השיב בפשטות: “עם היכולות אני אסתדר. אני רוצה אותו אצלנו".

מסע הכומתה של יצחק רז נפתח בגן הילדים שבו הוא עובד ומתנדב פעמיים בשבוע. ילדי הגן ליוו אותו בקילומטר הראשון. משם המשיך עם חבריו ליחידה. באחד הרגעים המרגשים במסע נשאו אותו הקצינים על אלונקה והניפו אותו אל על – לא מתוך רחמים, אלא מתוך אחווה.

מאיר אליפור

אמו דליה רז מספרת בהתרגשות: “זה היה החלום שלו. לא הצלחנו לגייס אותו בדרך הרגילה. היום הוא מאושר עד הגג. אנחנו מלאי תודה לאיתן, לעמנואל ולחבורה שמקבלת אותו כל כך יפה. זה לא מובן מאליו".



יצחק לא ביקש הנחות. הוא ביקש להיות חלק מצעירי ישראל שתורמים לצה"ל. והשבוע, כשהוא מצדיע מול דגל ישראל – הוא היה הכי שייך והכי ישראלי שיש.