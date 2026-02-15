הכנה לאיראן? ארה"ב משדרגת את הפצצות שהשמידו את תוכנית הגרעין

חיל האוויר האמריקאי ביצע הזמנה בהולה של פצצות חודרות בונקרים, כמו אלה שהוטלו על מתקני הגרעין באיראן, ובנוסף הזמין שדרוג לפצצות

צבא ארצות הברית הגיש במהלך הימים האחרונים, הזמנה בהולה לרכישת הדור החדש של הפצצות חודרות בונקרים הענקיות מסוג GBU-57 אשר שימשו את חיל האוויר של ארצות הברית במתקפה על מתקני הגרעין האיראניים, במסגרת מבצע "פטיש חצות" בזמן מלחמת 12 הימים בין איראן וישראל.

בהסכם הרכישה, הוענקה בלעדיות לחברת בואניג אשר מפתחת את פצצות ה- GBU-57 המקוריות, כאשר על פי המסמך: "לא ניתן לשקול ריבוי קבלנים שכן מדובר בצורך בהול, ולא ניתן להעלות על הדעת עיכובים במימוש ההסכם, פעולה זו הכרחית על מנת להחזיר מוכנות ויכולות אל 'פיקוד העומק' של חיל האוויר, בנוסף למכנות לפעולות אסטרטגיות נדרשות למימוש משימות".

בנוסף, על פי גורמים בפנטגון, המסמך כולל גם סעיפים לאספקה מהירה של פצצות מהדור הישן, עד לשדרוג המלא של הדגם. ה- GBU-57 או MOP, היא הפצצות הכבדה ביותר בארסנל האמריקאי, עם משקל של קרוב ל-15 טון לפצצה בודדת, והמפציץ היחיד שמסוגל לשאת אותה הוא ה- B2 החמקני.

במהלך מבצע "פטיש חצות" בו תקף חיל האוויר האמריקאי את מתקני הגרעין האיראני נעשה שימוש בתריסר מהפצצות, שהוטלו על פורדו, ועוד 2 הוטלו על נתאנז.



