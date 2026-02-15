תגובות ראשונות בקואליציה על הלינץ' בבני ברק: "קומץ אנרכיסטי"

תגובות ראשונות בקואליציה שמגנות את הלינץ' שהתבצע מוקדם יותר היום (ראשון) בבני ברק, בשתי חיילות שהיו באזור.

ח"כ דן אילוז (הליכוד) פרסם ברשת ה-X: "המראות המזעזעים של המון שרודף אחרי חיילות צה"ל הם בלתי נסבלים. חיילי וחיילות צה"ל הם קודש הקודשים של החברה הישראלית. מי שנוהג באלימות וקורא קריאות 'נאצים' לעבר כוחות הביטחון לא מייצג שום ערך יהודי. אני מצפה מרשויות האכיפה לפעול בנחישות נגד אותם פורעים. לא נשלים עם מצב שבו חיילי צה"ל חוששים להסתובב באף מקום במדינת ישראל".

גם השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר הגיב לאירועים: "אני מגנה בכל תוקף את הקומץ האנרכיסטי והאלים שתקף חיילות, פצע שוטרים והצית אופנוע משטרתי בבני ברק. מדובר במעשים חמורים, עברייניים ובלתי נסלחים - ומי שירים יד על חיילות צה״ל או על שוטרי משטרת ישראל, ישלם על כך מחיר כבד. יחד עם זאת, חשוב לי להבהיר: אין מדובר בציבור החרדי כולו. רובו המוחלט של הציבור החרדי שומר חוק, מכבד את כוחות הביטחון ואינו שותף לאלימות הזו. אסור לתת לקומץ קיצוני להכתים ציבור שלם. אני שולח איחולי החלמה מהירה לשוטר שנפצע, מחבק את החיילות שעמדו באומץ מול ההתקפה, ומגבה באופן מלא את שוטרי משטרת ישראל שפועלים בנחישות להשבת הסדר".

בנוסף עיריית בני ברק גינתה את התקיפה שאירעה בשטחה: "עיריית בני ברק מגנה בתוקף כל גילוי של אלימות. אנו רואים בחומרה כל ניסיון לפגוע באדם או ברכוש, מדובר במעשים המנוגדים לעקרונותינו והעירייה תפעל בנחישות ובאחריות לשמירה על הסדר. אלימות היא לא דרכנו. דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום".