לראשונה מששת הימים: הממשלה מתחילה בתהליך היסטורי ביו"ש

הממשלה אישרה היום (ראשון) את הצעתו של סגן ראש הממשלה ושר המשפטים יריב לוין, שר האוצר והשר במשרד הביטחון בצלאל סמוטריץ ושר הביטחון ישראל כץ, לפתיחת תהליך רישום הקרקעות בשטחי יהודה ושומרון, לראשונה מאז שחרורם במלחמת ששת הימים.

משמעות ההחלטה היא, בין היתר, רישום של שטחים נרחבים ביו״ש השייכים למדינה על שם המדינה. במסגרת ההחלטה, הרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין במשרד המשפטים תוסמך לבצע את ההסדר בשטח והיא תקבל לשם כך תקציב ותקנים ייעודיים.

רוב הקרקעות לא רשומות. עד עכשיו היה צריך לבצע "סקר קרקע" לצורך כל בנייה. עכשיו זה יהיה בידיים של המדינה, מה שאמור לזרז את התהליך. אבל עדיין זה לא תהליך מהיר, ואמור לקחת שנים ארוכות בשביל לסיים את כל הקרקעות.

הליכי ההסדר יאפשרו בירור זכויות שקוף ומעמיק, שיביא לסיום סכסוכים משפטיים ויאפשר פיתוח תשתיות ושיווק קרקעות באופן מוסדר. ההחלטה מהווה תשובה הולמת להליכי הסדר בלתי חוקיים שמקדמת הרשות הפלסטינית בשטחי C בניגוד לחוק ולהסכמים.

סמוטריץ': " ממשיכים במהפכת ההתיישבות והאחיזה בכל מרחבי ארצנו"

שר הביטחון ישראל כ״ץ: חידוש הסדר המקרקעין ביהודה ושומרון הוא מהלך ביטחוני-משילותי חיוני שנועד להבטיח שליטה, אכיפה וחופש פעולה מלא של מדינת ישראל בשטח. הסדרת הקרקע מונעת קביעת עובדות חד-צדדיות, מצמצמת ניסיונות השתלטות בלתי חוקיים ופוגעת בתשתיות טרור שמערערות את היציבות והביטחון".

"זהו צעד הכרחי ליצירת ודאות מבצעית ומשפטית, המאפשר לצה״ל ולמערכת הביטחון לפעול בנחישות להגנה על אזרחי ישראל ולשמירה על האינטרסים הלאומיים. אני מודה לשרים סמוטריץ׳ ולוין על שיתוף הפעולה״.

שר האוצר בצלאל סמוטריץ׳: "ממשיכים במהפכת ההתיישבות והאחיזה בכל מרחבי ארצנו. לראשונה מאז מלחמת ששת הימים אנחנו מחזירים סדר ומשילות לניהול הקרקעות ביהודה ושומרון. הסדר מקרקעין מוסדר מונע סכסוכים, יוצר ודאות משפטית, מונע צעדים חד-צדדיים ומאפשר פיתוח חוקי ואחראי. מדינת ישראל לוקחת אחריות על הקרקע שלה ופועלת על פי דין בשקיפות ובנחישות".

סגן ראש הממשלה ושר המשפטים יריב לוין: "ההצעה שאושרה מהווה מהפכה של ממש ביהודה ושומרון. ארץ ישראל שייכת לעם ישראל. ממשלת ישראל מחוייבת להעמקת האחיזה בכל חלקיה, וההחלטה היא ביטוי למחויבות הזו. אני מודה לידידיי שר האוצר בצלאל סמוטריץ ושר הבטחון ישראל כץ, על קידום ההצעה ולגורמי המקצוע במשרדי שסייעו להביא למימושה.״

תנועת רגבים מברכת: " החלטה חשובה שמבהירה לאויבנו שיש בעל בית לאדמות הלאום"

"הליך הסדרת רישום המקרקעין ביהודה ושומרון מביא סוף להקפאה מבישה של קרוב לשישה עשורים שיצרה ריק משפטי ומנהלי חמור, פתחה צוהר לסכסוכי קרקעות ממושכים, לזיופי מסמכים ולהשתלטות סיטונאית ובלתי חוקית על קרקעות.

בחסות הוואקום מצד ישראל, הרשות הפלסטינית החלה ברישום מקרקעין בלתי חוקי בסיוע ממשלות זרות ורשמה ב'טאבו הפלסטיני' למעלה ממיליון ושלוש מאות אלף דונם ביו"ש בדרכה להקמת מדינת טרור. אנו מברכים על ההחלטה הציונית והחשובה שמבהירה לטרוריסטים שיש בעל בית לאדמות הלאום ומבטיחה את המשך עתידה ובטחונה של מדינת ישראל."