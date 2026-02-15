כתב אישום: יצא לדרוס חיילים בחיזמה, התנגש בגדר - ונעצר

מחמוד חמאד הצטייד בשתי סכינים ותכנן לפגוע בחיילים במחסום. בכתב האישום שהוגש הבוקר מתואר כיצד עומס תנועה מנע ממנו לצבור מהירות, וכיצד בניסיון לחזור ולבצע את זממו איבד שליטה על הרכב ונעצר

פרקליטות המדינה הגישה היום (ראשון) לבית המשפט המחוזי בירושלים כתב אישום חמור נגד מחמוד חמאד, תושב קלנדיה כבן 49, בגין ניסיון לבצע פיגוע טרור נגד כוחות הביטחון בתחילת החודש. כתב האישום מייחס לו עבירה של ניסיון לרצח בנסיבות של מעשה טרור.

על פי עובדות כתב האישום, שהוגש באמצעות עו״ד נתי בן חמו מפרקליטות מחוז ירושלים, חמאד הגיע למחסום חיזמה כשהוא נוהג ברכב ומצויד בשתי סכיני מטבח. תוכניתו הייתה לדרוס חיילים המוצבים במחסום, ואם אלו לא ימותו מעוצמת הפגיעה, תכנן הנאשם לצאת מהרכב ולדקור אותם.

מכתב האישום עולה כי התוכנית השתבשה בשל נסיבות שאינן תלויות בנאשם: עומס תנועה כבד ששרר במקום מנע מחמאד לצבור את המהירות המספקת לביצוע דריסה קטלנית. הוא נאלץ לעבור את המחסום בנסיעה רגילה והמשיך לכיוון ירושלים, מתוך כוונה לבצע סיבוב פרסה, לחזור למחסום ולנסות לממש את תוכניתו בשנית.

אולם, לאחר שעבר את המחסום, איבד הנאשם את דרכו. במהלך הנסיעה הוא איבד שליטה על הרכב, התנגש בגדר הפרדה ונעצר במקום על ידי כוחות הביטחון.

בנוסף לעבירת ניסיון הרצח (מעשה טרור), כתב האישום כולל סעיפים של כניסה לישראל בניגוד לחוק, החזקת סכין שלא כדין, נהיגה ללא רישיון נהיגה ונהיגה ללא ביטוח. במקביל להגשת כתב האישום, ביקשה הפרקליטות מבית המשפט להורות על מעצרו של חמאד עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו, לאור המסוכנות הנשקפת ממנו.