ריטה חוזרת לגיל 17: "הייתי אמורה לזכות - הייתה מהומה" | צפו

בשנת 1979, הזמרת ריטה הייתה רק בת 17. היא עלתה על הבמה במועדון "קליפסו" ברמלה במסגרת התחרות "מלך הדיסקו". היא לא זכתה בתחרות, ועכשיו היא מבהירה: "הייתה מהומה".

הסיפור חוזר אל המסך הערב (ראשון) בפרק של התוכנית מועדון לילה בקשת 12. ארז טל מארח את ריטה ומזכיר כי אותה תחרות הייתה למעשה הפעם הראשונה שבה הופיעה בטלוויזיה – והיא מאשרת זאת.

צפו בהצצה - ריטה נזכרת ב"מלך הדיסקו":

"איך לא זכית?"

ארז טל תוהה: "איך לא זכית?" ריטה משיבה: "האמת הייתי אמורה לזכות, ובגלל זה הייתה שם מהומה".

במהלך השיחה צופים יחד באולפן בקטע הארכיון מהתחרות. ריטה נבוכה מעט כשהיא רואה את עצמה הצעירה כל כך על המסך, ופורצת בצחוק.

בקטע המקורי מה-1979 שואל המראיין את ריטה בת ה-17 מה תעשה כעת לאחר ההפסד, והיא עונה: "אחזור לבית ספר". ריטה של היום מסבירה בהומור: "כאילו שלא הייתי בבית הספר לפני כן. אמרתי לעצמי: איזו תשובה הוא רוצה לשמוע? 'אני אחזור לבית הספר'".

גם הסטנדאפיסט דניאל חן מצטרף לשיחה בהומור ומציין כי גם הוא "פרץ" באותה שנה – ומזכיר את עברו הפלילי הידוע.



