רוביו חשף: "טראמפ בדרך לפגישה על איראן, יקבלו החלטות סופיות"

מזכיר המדינה האמריקאי, מרקו רוביו, הסתייג מהמשא ומתן עם איראן, והסביר כי עד כה אין התקדמות של ממש בעקבות ההתעקשות האיראנית וכי טראמפ בדרך לקבל החלטות מכריעות

מזכיר המדינה האמריקאי, מרקו רוביו, נשא דברים במסגרת ביקורו המדיני באירופה, בהמשך לוועידת הביטחון במינכן. בדבריו חשף רוביו כי הדיונים בקשר לאיראן נמשכים וכי בזמן שהוא מבקר באירופה, בבית הלבן נמשכות שיחות חשובות בנושא.

רוביו הסביר: "אנחנו מתמודדים עם מדינה פונדמנטליסטית, תחת שלטון דתי מוחלט של 'חכמי דת' שיעים קיצונים, אנשים שמקבלים החלטות גאו-פוליטיות לפי תפיסות דתיות אובדניות, זה מאוד מסובך, עד עכשיו אף אחד לא הצליח להגיע לעסקה עם איראן. אם יתקדם משהו במו"מ אנחנו נהיה שקופים לגבי זה, זה לא מצליח ממש בינתיים".

בנוסף, מזכיר המדינה רוביו חשף בתגובה לשאלה כי בזמן שהוא נמצא באירופה, בבית הלבן מתקיימים דיונים ערים בקשר לאפשרויות לפעולה נגד איראן, רוביו אף רמז: "טראמפ וויטקוף וקושנר יקיימו היום שיחה חשובה, ויקבלו החלטות חשובות בקשר לאיראן".

בקשר לנשיא הסביר רוביו: "הוא מעדיף דיפלומטיה, יהיו היום פגישות חשובות, יקבלו שם החלטות לגבי המשך הדרך".