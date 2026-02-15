מהומה בארגנטינה: הפגנות סוערות בעקבות החוק החדש של מיליי

הסנאט הארגנטינאי אישר רפורמת עבודה של הנשיא חאבייר מיליי המאריכה את יום העבודה ל־12 שעות ומאפשרת קיזוז שכר במזון ודיור. איגודים מזהירים מפגיעה בזכויות, ואלפים הפגינו ברחבי המדינה

מהומות והפגנות פרצו ברחבי ארגנטינה לאחר שהסנאט אישר רפורמת עבודה דרמטית ביוזמת נשיא המדינה, חאבייר מיליי, המאפשרות לקבוע למעסיקים לקבוע משמרות בנות 12 שעות, דבר שעד כה לא היה חוקי, בנוסף לשינויי שכר נוספים.

על פי הרפורמה, יתאפשר למעסיקים להאריך את יום העבודה בכ־50%, ובמקרים מסוימים יתאפשר למעסיקים לקזז חלק מהשכר באמצעות מתן מזון ודיור במקום תשלום מלא בכסף. איגודי עובדים ברחבי המדינה הגדירו את המהלך כ"פגיעה בכבוד העובד" והכריזו על שורת צעדי מחאה.

ארגוני עובדים מזהירים מפגיעה קשה בזכויות העובדים וטוענים כי מדובר בנסיגה היסטורית בהגנות הסוציאליות, והכריזו על ימי מחאה. ארגנטינה היא אחת מהמדינות בעלת הרשת החברתית הרחבה ביותר, אשר הגבילה עד כה רבות את גמישותם של עסקים, רבים אחרים רואים ברפורמה הצלחה מסחררת שתאפשר תחרות עסקית ובינלאומית.

ממשלתו של מיליי טוענת מנגד כי הרפורמה חיונית ל"החייאת הכלכלה", להגברת הגמישות בשוק העבודה ולמשיכת השקעות זרות, זאת על רקע המשבר הכלכלי החריף והאינפלציה הגבוהה במדינה, שהממשלה מזכירה כי נתונים אלה ראו שיפור משמעותי מאז כניסת מיליי לתפקיד.