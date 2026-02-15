בעקבות בקשה אמריקאית ולקראת חודש הרמדאן, הוסר האיסור על הכנסת דברי מתיקה ומשקאות ממותקים לרצועת עזה. מאות משאיות עמוסות בשוקולדים ומשקאות אנרגיה עוברות מדי יום

ארבעה חודשים מאז כניסת הפסקת האש לתוקפה, ישראל ממשיכה לעמוד במחויבותה להכנסת סיוע הומניטרי לרצועה. בעוד שבתחילה התמקד הסיוע במוצרי יסוד כמו קמח, אורז וציוד רפואי, בשבועיים האחרונים חל שינוי משמעותי בתמהיל הסחורות הנכנסות לעזה.

מ"אקסל" ועד "פררו רושה": הפינוקים חוזרים לרצועה

על פי הנתונים, לבקשת הממשל האמריקאי ועל רקע חודש הרמדאן, אישרה ישראל באמצעות מתפ"ש (מתאם פעולות הממשלה בשטחים) הכנסת ממתקים, משקאות מוגזים ומשקאות אנרגיה. בכל יום נכנסות לרצועה כ-700 משאיות סיוע, כאשר חלק ניכר מהן בשבועיים האחרונים עמוסות במוצרי יוקרה של עולם הממתקים: מפררו רושה וקינדר בואנו ועד למשקאות אנרגיה פופולריים.

סוחרים בתחום המזון מדווחים כי הביקוש מצד עזה הוביל ל"ניקוי מחסנים" יסודי בישראל. יבואנים וסיטונאים מוכרים את כל המלאי הקיים, כולל סחורה שתוקפה עומד פוג, במחיר מלא לסוחרים העזתים.

ההשלכה על הכיס הישראלי: מחסור ויוקר מחיה לקראת פורים

הנהירה של הסחורות לעזה אינה נעצרת בגבול, ויש לה השפעה ישירה על הצרכן הישראלי. העובדה שהמחסנים בישראל מתרוקנים מהממתקים המבוקשים ביותר יוצרת לחץ בשוק המקומי, בדיוק בתקופה בה הצריכה בישראל מגיעה לשיא – ערב חג הפורים.

גורמים בשוק המזון מתריעים כי המחסור במלאי מוביל לעליית מחירים עבור הצרכן הישראלי, שנאלץ לשלם יותר על הממתקים למשלוחי המנות, בזמן שסחורה מאותם מחסנים ממש זורמת בכמויות אדירות לרצועה.

המנגנון הכלכלי: עמלות של אלפי שקלים למשאית

מאז דצמבר האחרון, העברת הסיוע עברה לידי המגזר הפרטי תחת פיקוח הדוק. רק "ספקים מאושרים" – חברות ענק בעלות מחזור מכירות של מאות מיליוני שקלים (כמו ויקטורי, קרפור, מהדרין וקבוצת ניומן) – רשאיות לשמש כצינור הלוגיסטי להעברת הסחורות.

על פי המודל הקיים: הספקים המאושרים גובים כ-10,000 ש"ח עבור פיקוח ובדיקה של כל משאית; לכך מתווספת עמלת תיווך של כ-5% מערך הסחורה (כ-5,000 ש"ח בממוצע). בסך הכל, כל משאית מניבה עמלות של כ-15,000 ש"ח לפני עלות הסחורה עצמה.

הסחורה מועברת לסוחרים מורשים בתוך עזה, שמוכרים אותה בשוק המקומי ברצועה, ובכך נוצר מנגנון כלכלי שמגלגל מיליוני שקלים.

ממתאם פעולות הממשלה בשטחים נמסר: "הכנסת הסיוע לרצועת עזה מתבצעת בהתאם להנחיות ולמדיניות הדרג המדיני, ותחת מנגנוני פיקוח ובקרה למניעת חדירה של גורמי טרור למנגנון הכנסת הסיוע.