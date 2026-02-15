המהומות בבני ברק: 3 שוטרים נפצעו, עשרות נעצרו

לאחר שמוקדם יותר היום (ראשון) המשטרה חילצה מבני ברק חיילות שהותקפו באלימות, הפרת הסדר עדיין נמשכת.

המשטרה מדווחת על שלושה שוטרים פצועים ועל מעצרם של 23 מפגינים. כזכור, המפגינים הציתו אופנוע משטרתי והפכו ניידת ברחובות בני ברק.

מפקד מחוז תל אביב, ניצב חיים סרגרוף, אמר בהצהרה מהזירה: "אנחנו נפענח מצלמות ונגיע בשעות הקרובות למי שאחראי לכך. אנחנו לא חוששים מאף אחד. תקפו פה שוטרים, זרקו אבנים והציתו פחים". המפכ"ל הגיע לזירה: "מי שהופך ניידות ותוקף חיילות - יש לו בעיה איתי".



חברי כנסת מהקואליציה ומהאופוזיציה גינו את התקרית הקשה, וקראו למצות את הדין עם המתפרעים.