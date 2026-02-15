מדד מחירי הדירות שפרסמה היום (ראשון) הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מצביע על המשך מגמת התייקרות בשוק הנדל"ן . מהנתונים עולה כי בהשוואה שבוצעה בין העסקאות בחודשים נובמבר-דצמבר 2025 לעומת החודשים שקדמו להם, אוקטובר-נובמבר 2025, נרשמה עלייה של 0.8% במחירי הדירות .



בראייה שנתית רחבה יותר, הכוללת את השוואת התקופה הנוכחית לתקופה המקבילה אשתקד, נרשמה עלייה מתונה של 0.4% בכלל מחירי הדירות בישראל .

ניתוח הנתונים לפי מחוזות חושף פערים משמעותיים בין אזורי הארץ השונים, כאשר בחישוב שנתי בולט מחוז ירושלים עם זינוק חד של 9.6% במחירים, ולצדו עליות גם במחוזות הצפון (4.8%), הדרום (1.4%) וחיפה (0.7%) .



לעומת זאת, באזורי הביקוש במרכז הארץ התמונה השנתית הפוכה, כאשר במחוז המרכז נרשמה ירידה של 3.1% ובמחוז תל אביב ירידה של 1.9% בהשוואה לאשתקד . עם זאת, נתוני החודשיים האחרונים מלמדים על שינוי כיוון אפשרי, שכן מחוז תל אביב רשם בתקופה זו את העלייה החדה ביותר בשיעור של 2.0% .





מבחינת המחירים המוחלטים, ברבעון הרביעי של שנת 2025 עמד המחיר הממוצע לדירה בישראל על כ-2.363 מיליון ש"ח, נתון המשקף עלייה רבעונית של 1.8% . הפערים במחירים הממוצעים בין הערים הגדולות נותרו חריפים, כאשר תל אביב מובילה את הטבלה עם מחיר ממוצע של כ-4.16 מיליון ש"ח, אחריה הרצליה עם כ-3.97 מיליון ש"ח וירושלים עם כ-3.33 מיליון ש"ח, בעוד שבבאר שבע המחיר הממוצע נמוך משמעותית ועומד על כ-1.28 מיליון ש"ח בלבד .



בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, בלטו עליות מחירים חדות בירושלים בשיעור של 10.0% ובחיפה בשיעור של 8.9%, בעוד שבראשון לציון נרשמה ירידה של 7.8% ובנתניה ירידה של 4.2% .

בגזרת הדירות החדשות נרשמה בחודשים האחרונים (נובמבר-דצמבר 2025) עלייה של 0.9%, אם כי בהשוואה שנתית המחירים בקטגוריה זו דווקא ירדו בשיעור של 0.9% . נתון מעניין נוסף נוגע לירידה בהיקף העסקאות הנתמכות על ידי הממשלה, דוגמת תוכניות "מחיר למשתכן", שחלקן מסך העסקאות בדירות חדשות הצטמצם מ-42.1% בתקופה הקודמת ל-36.7% בתקופה הנוכחית





מדד המחירים לצרכן ירד בחודש ינואר 2026 בשיעור של 0.3% לעומת חודש דצמבר 2025, ובסיכום שנתי של שנים עשר החודשים האחרונים עלה המדד ב-1.8% בהשוואה לינואר 2025. ירידות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי הלבשה והנעלה שירדו ב-3.9%, תחבורה שירדה ב-2.8%, תרבות ובידור שירדו ב-0.7% ושירותי דיור בבעלות הדיירים שירדו ב-0.2%. מנגד, עליות מחירים בולטות נרשמו בסעיף שונות שעלה ב-2.4%, ירקות ופירות טריים שעלו ב-0.8%, בריאות שעלתה ב-0.7%, תחזוקת הדירה שעלתה ב-0.6% ושכר הדירה שעלה ב-0.3%.