תעודת זהות עם הכתובת חומש ניתנה לתושב היישוב המתחדש

לראשונה מאז פינוי היישוב בשנת 2005, תושב חומש קיבל תעודת זהות שבה מצוין מקום מגוריו כ"חומש". התושב, שעלה למקום עם משפחתו לפני כשנתיים, הגיע הבוקר למשרד הפנים לצורך חידוש התעודה ושינה באופן רשמי את כתובתו ליישוב המתחדש.

המהלך התאפשר לאחר שבשבועות האחרונים קיבל היישוב סמל יישוב רשמי של מדינת ישראל, במסגרת תהליך שקידמו שר האוצר והשר במשרד הביטחון בצלאל סמוטריץ' וראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן. מדובר בתושב הראשון מאז הגירוש ששמו של היישוב מופיע בתעודת הזהות שלו.





ראש מועצת שומרון יוסי דגן, בני גל ומנכל חברת חשמל מאיר שפיגלר בצפון השומרון. צילום: צילום: רועי חדי.

במקביל, במועצה האזורית שומרון נערכים לעליית משפחות מגורשים ומשפחות נוספות לאזור ולהקמת שכונה חדשה במקום. בשבוע שעבר קיימו המשפחות נטיעות סמוך לשטח המיועד לבנייה, בהשתתפות תלמידי הישיבה בחומש והרב אלישמע כהן. משפחות היישוב קוראות לציבור נוסף להצטרף וליטול חלק בחידוש ההתיישבות בצפון השומרון.

ראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן, מגורש משא-נור וחבר גרעין שיבת שא-נור, אמר כי מדובר בצעד נוסף בדרך לחזרה למקום. לדבריו, "זו התרגשות גדולה, צעד נוסף בדרך חזרה הביתה. אנו זוכים לתקן את ההיסטוריה של עם ישראל, היישוב חומש יהיה גדול פי ארבעה ממה שהיה לפני הגירוש". עוד הוסיף כי המועצה תמשיך לפעול להכנת התשתיות לקליטת המשפחות. דגן הודה לשר סמוטריץ', לישיבת חומש, לפעילי "חומש תחילה", לבני גל ולגרעין המשפחות המתחדש.

בני גל, ממגורשי חומש וממייסדי תנועת "חומש תחילה", אמר כי מדובר בשלב נוסף בחזרה להתיישבות היהודית בצפון השומרון. לדבריו, "זו הפעם הראשונה מאז שגורשנו לפני כעשרים שנה שניתן להעביר את הכתובת חזרה לחומש. נמשיך להכות שורשים בצפון השומרון, מתוך חזון להקמת יישוב פורח וקהילה חיה".