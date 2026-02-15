משטרת המעמדות חוזרת: מה שאסור בקפלן מותר בבני ברק

התקיפה הבזויה של חרדים מבני ברק נגד חיילות היא אירוע שיש להתנער ממנו מכל וכל, אך ההבדל בתגובה של משטרת ישראל בין התקוממות בתל אביב להתקוממות בבני ברק צובטת את כל מי ששוויון אזרחי לנגד עיניו

האירוע שהתרחש היום ברחובות העיר בני ברק במהלכו צרו ותקפו עשרות או מאות חרדים קיצוניים חיילות הוא בזוי, נבזה, גלותי, כפוי טובה, אנטי-לאומי, אנטי-ישראלי ואפשר להוסיף לכך כל כינוי מכוער תחת השמש, אך פעולות המשטרה בתגובה לכך חושפות שוב: משטרת ישראל היא מנגנון משטור מעמדות, לא מנגנון אכיפת חוק.

לפני שיקומו המתרעמים, המתקוממים והרעשנים, שירצו לאמר שהדברים באים להגן על משתמטים, אתחיל בכך ששירתתי במשטרה צבאית, עבדתי עם משטרת ישראל שנים, היינו שותפים אקטיביים בפעולות אכיפה רבות, כולל השתמטות ועריקות, אז אין צורך להטיף לי על החשיבות של גיוס חרדים, ואם מחר יקראו לי למילואים על מנת לרדוף ולאתר משתמטים אתייצב בשמחה.

הדברים שלי לא עוסקים במקרה עצמו, שיש להתנער ממנו מכל וכל, ולדרוש אכיפה נוקשה וחריפה כנגד כל מי שידו הייתה בדבר, אך אי אפשר שלא להתחלחל ולחוש בצמרמורת כאשר צופים באלימות הבוטה והפעלת הכוח הקיצונית של משטרת ישראל, בהשוואה לכל מחאה אחרת שראינו בשנים האחרונות מהצד "הנכון".

התנהלות כוחנית, ובחלק מהמקרים אף אלימה כנגד אזרחים רנדומליים ברחובות בני ברק, ילדים שנחבטים ונזרקים על ידי שוטרים, רימוני הלם שמושלכים מטרים בודדים מעגלות תינוק, נשים שנגררות ומושלכות מצד אל צד, פשיטות אלימות יותר בסגנון אכיפת מג"ב באיו"ש מאשר משטרה כחולה.

מדובר במראות שצועקים נקמנות, שחרור רסן, ומעל הכל: יד חופשית, שחרור מלא של כל החסמים שאנו רואים בכל כך הרבה הפגנות בשנים האחרונות, בהן כל פעולה כנגד מפגינים שנתפסת או מצטלמת ככוחנית יותר מליטוף עדין או רוח בריזה גוררת מיד חקירות מח"ש. כל תנועה לא מדויקת של הסוס תחת הפרש, כל רימון הלם שמושלך, כל אדם שנדחף הם עילה לסיום קריירה משטרתית ארוכה ומסורה ככל שתהיה.

משטרת ישראל מראה ברגעים אלו, שכאשר היא רוצה היא יודעת לפזר הפגנות, סוערות ככל שיהיו. היא יודעת להיות לא נחמדה, לא סימפטית, כוחנית ואולי אפילו אלימה בחלק מהמקרים, כאשר יש לה את הגב התקשורתי לכך.

איפה הייתה הכוחניות הזאת כאשר מיליוני אזרחים נחסמו בכבישים? איפה הייתה הנחישות האלימה הזו כאשר המונים צרו על מוסדות מדינה? כאשר הציתו "טבעות אש" מאיילון עד לבית ראש הממשלה? כאשר צרו על מכונים פרטיים, תקפו אזרחים בכבישים או שלל הפעולות האלימות שידם של מפגיני קפלן הכתה על אזרחי ישראלי בשנים האחרונות.

שלא תטעו, אין בי דבר כנגד אכיפה כוחנית של החוק במידת הצורך, אך תמיד אתקומם כנגד אכיפה בררנית, תמיד אתקומם כנגד הפעלת אמצעים לא שיוויונית, תמיד אתקומם נגד המשטרה ככוח מעמדי.

לא ייתכן שבמדינה שמתיימרת להיות דמוקרטית, האכיפה בתל אביב תעשה בכפפות משי ובבני ברק באגרופי ברזל, לא ייתכן שרימוני ההלם ישלפו רק כאשר המפגינים הם אתיופים, חרדים, מזרחים או חובשי כיפות. לא ייתכן שהשלכת רימוני הלם לעבר מפגינים בוגרים בקפלן תענה בחומרה רבה יותר מהשלכת רימון הלם אל עבר תינוק ברחבות בני ברק, זה גם לא משנה מי הביא את התינוק לשם, כשם שזה לא שינה למח"ש לפני פתיחת חקירה מי דחף ראשון, הסוס או המפגין.

משטרת ישראל תחת המפכ"ל הנוכחי ממשיכה את תפקידה האמיתי, מתחת לפני השטח, אכיפה בוטה של מערכת המעמדות הישראלית, וזה דבר שכולנו חייבים להתקומם נגדו, לא משנה כמה אנו סולדים מההתנהלות החרדית סביב הגיוס או במקרה הספציפי הזה.