בברכת הרב אליהו: בנות שירות ישולבו במודיעין המשטרה והשב"ס

תכנית "צופיה" לשילוב בנות שירות לאומי בתפקידי מודיעין במשטרה ובשירות בתי הסוהר קיבלה את ברכתו של רב העיר צפת וחבר מועצת הרבנות הראשית, הרב שמואל אליהו, על רקע התעניינות גוברת במיזם בקרב בנות המגזר הדתי-לאומי

היוזמה, שהובילו השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר וסגנית יו"ר הכנסת לימור סון הר-מלך, נועדה לשלב בנות שירות לאומי בתפקידי מודיעין מקצועיים המבוססים על עבודת מטה וניתוח נתונים, ללא מגע ישיר עם אסירים או פעילות שטח. במסגרת הפיילוט צפויות להשתלב 30 בנות שירות לאומי, מחציתן במחלקת מודיעין חדשה בשב"ס ומחציתן ביחידת "מצפן" של משטרת ישראל.





התכנית תפעל תחת הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי, ומובילות אותה המשנה למנכ"ל המשרד מירי שמואלי ומנהל השירות הלאומי־אזרחי אורן נחמיה. לצד ההיבט המקצועי, התכנית כוללת מעטפת רוחנית וערכית, ובה לימוד במדרשה פעמיים בשבוע וליווי קהילתי מתמשך. על התכנית מפקחת ועדת היגוי הכוללת רבנים, נציגות ציבור ואנשי מקצוע.

הרב שמואל אליהו בירך על המהלך ואמר: "אני מברך על הבשורה של תכנית צופיה, אשר נותנת מענה לרצון של בנות לשרת בשליחות בתפקידי מודיעין במשטרה ובשב"ס, עבור בנות שחשוב להן להקפיד על עולמן הרוחני. האפשרות לבצע תפקיד משמעותי בביטחון בלי להתפשר על ההלכה ועל מסגרת של לימוד וחיבור תורני היא מהלך חשוב מאוד".





השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר מסר: "אנו נמצאים בתקופת גאולה, עת רצון שבה בנות צדיקות יכולות להשתלב במשטרה ובשירות בתי הסוהר כשליחות אמיתית. אנו פותחים את שערי גופי הביטחון בפני בנות השירות הלאומי, ללב העשייה המודיעינית ולתפקידים המשפיעים ישירות על ביטחון המדינה. אני מברך את ח"כ לימור סון הר־מלך על היוזמה ומתחייב להמשיך לקדם שילוב אמיתי של בנות השירות בתפקידים משמעותיים, תוך שמירה מלאה על הזהות והתורה".

סגנית יו"ר הכנסת לימור סון הר־מלך הוסיפה: "אנו סוגרות היום פער היסטורי ומשיקות מסלול פורץ דרך לנערות השירות הלאומי בליבת המודיעין והביטחון של מדינת ישראל. תמיכת הרב שמואל אליהו נותנת כוח עצום לבנות ומבטיחה שהן יוכלו לקבל לראשונה את הכלים להשפעה ביטחונית בשב"ס ובמשטרה, תוך שמירה מלאה על ערכיהן התורניים".