ישראל זיו חושף: זה מי שהייתי רוצה שיהיה ראש ממשלה

האלוף במיל' ישראל זיו, התראיין בפודקאסט 'מעריב' למיקי לוין, והתייחס למצבה הפוליטי של מדינת ישראל. בתגובה לשאלה: מי היית רוצה שיהיה ראש הממשלה הבא של ישראל?, השיב זיו: "כל אחד מחברי האופוזיציה זה אנשים טובים שרואים את טובת המדינה לפני טובתם.

אבל הבשורה הכי טובה שאני יכול לתת למדינת ישראל היא שראש הממשלה הבאה תהיה אישה. חד משמעית. לנשים יש יתרונות אדירים ואנחנו זקוקים להנהגה חדשה, צעירה, שבאה לשרת את הציבור ולא עסוקה בנרקיסיזם אישי".

עוד הוא נשאל מדוע הוא לא מצטרף לפוליטיקה והשיב: "זה לא הדבר שמנחה אותי בימים אלה, אין לי אג'נדה פוליטית אישית או רצון לקפוץ למים האלה. אני באופי שלי לא מתאים להיות פוליטיקאי, אני יותר מדי בולי, איש של דעתו והאמת שלו.

אין לי כרגע כוונות להצטרף לפוליטיקה, אבל יש לי דאגה רבה למה שקורה במדינה, זה משהו שאני הולך לישון איתו וקם איתו בבוקר. ולכן אני לא יכול להגיד באופן נחרץ ומוחלט. כרגע אני שומר על אותה פוזציה שמאפשרת לי השפעה".