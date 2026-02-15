ליברמן במתקפה קשה: "הם מחבלים"

בעקבות אירועי התקיפה הקשים נגד חיילות צה"ל בבני ברק, פרסם הערב (א') יו"ר ישראל ביתנו, ח"כ אביגדור ליברמן, תגובה חריפה שבה הוא תוקף את הניסיונות לצייר את המתפרעים כמיעוט שאינו מייצג. "המחבלים שתקפו חיילות צה"ל בלב בני ברק אינם 'שוליים', הם לא קומץ קיצוני, לא עשבים שוטים", פתח ליברמן את דבריו. "הם צומחים מתוך מציאות שמקבלת רוח גבית מצד ההנהגה החרדית ומצד הממשלה שמעדיפה לטייח. ראש הממשלה ותומכיו משקרים במצח נחושה כשהם מדברים על 'קבוצה קטנה שלא מייצגת'".

לשיטתו של ליברמן, האירועים בבני ברק אינם חריגים אלא מהווים דפוס פעולה מדאיג. "האירועים של היום אינם חריגים הם דפוס. לפני כחודש הותקפו בבני ברק חיילים מחטיבת חשמונאים, ועדיין לא ברור אם נעצרו חשודים ואם הוגשו כתבי אישום. זו לא תקרית בודדת, זו תופעה שחוזרת על עצמה. וכשהתופעה חוזרת זו כבר מדיניות בפועל של העלמת עין", האשים.

"השדרה המרכזית של ההנהגה"

במרכז דבריו, קשר ליברמן בין מקרי האלימות לבין התבטאויות של דמויות המפתח בציבור החרדי, וטען כי מדובר במדיניות מכוונת של רבנים בכירים. "כשהרב יצחק יוסף, רב ראשי לשעבר וממנהיגי ש"ס, אומר לצעירים: 'ברגע שאתם מקבלים צו גיוס תקרעו אותו ותזרקו לאסלה' זה לא שוליים. כשיצחק גולדקנופף, יו"ר יהדות התורה, מדבר על גיוס לצה"ל במונחים של 'טלאי צהוב' זה לא שוליים. כשהרב הירש, ממנהיגי הציבור הליטאי, טוען שמצווה להיות עריק זה לא שוליים".

ליברמן המשיך וציטט רבנים נוספים כדי להוכיח שמדובר בתפיסת עולם רחבה: "כשהרב לנדאו, ראש ישיבת סלבודקה, מאשים את הציונות בשנאת ערבים זה לא שוליים. וכשהרב ברלין, ראש ישיבת רבנו חיים עוזר, אומר שחיילי צה"ל 'לא טובים מהיטלר' זו לא פליטת פה זו תפיסת עולם. זו השדרה המרכזית של הנהגה שמעצבת תודעה, שמחנכת דורות, שמעניקה לגיטימציה להשתמטות ובפועל גם לאלימות נגד חיילי וחיילות צה"ל".

"מי שמכשיר את זה - שותף לאחריות"

לסיכום, הפנה יו"ר ישראל ביתנו אצבע מאשימה גם לעבר השותפים הפוליטיים של המפלגות החרדיות. "מי שממשיך לקרוא לזה 'שוליים' שותף להונאה. מי שמכשיר את זה פוליטית שותף לאחריות", קבע.

ליברמן חתם את דבריו בקריאה לבוחרים: "מי שרוצה לראות את 'השוליים' נותנים את הדין על תקיפת חיילי וחיילות צה"ל, מי שרוצה לראות את העריקים נוהרים ללשכות הגיוס, מי שרוצה חוק אחד לכולם חייב להצביע לישראל ביתנו".