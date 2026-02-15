ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, הגיע הערב (א') לבני ברק בעקבות האירועים החמורים שבהם הותקפו חיילות צה"ל על ידי המון זועם. בנאום תקיף שנשא מזירת האירוע, תקף בנט את הממשלה ואת המנהיגות החרדית וטען כי האלימות היא תוצאה ישירה של מדיניות ההשתמטות.

דבריו המלאים של נפתלי בנט

״נפל דבר בישראל. כאן, בלב המדינה בבני ברק - לא ברמאללה, המון אלים רדף אחרי חיילות צה״ל, השפיל אותן וניסה לעשות בהן לינץ׳. לא בשכם, לא ברמאללה, פה בבני ברק על החיילות שלנו.

זה מה שקורה שמריחים שההשתמטות מנצחת. יש כתובת לדבר הזה, זה לא קרה בריק. נתניהו והמפלגות החרדיות, מה חשבתם שיקרה? שאתם עצמתם עין מול הקריאות ״נמות ולא נתגייס״ - מה חשבתם שיקרה?

מה חשבתם שיקרה כשאתם העלמתם עין באלימות שמופעלת נגד חיילים חרדים שמתגייסים?

כל מי שהיה מעורב באירוע הזה יזרק לכלא כמה שיותר מהר, ואני אומר בצורה הכי ברורה - אצלי לא ניתן מקום לא לאנרכיה ולא לאלימות. כולם ישרתו, כולם יתגייסו, כולם יקיימו את החוק וככה נאחד את מדינת ישראל.״