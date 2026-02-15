צה"ל משנה גרסה ומודה: זה מה שבאמת קרה שם

בצה"ל מתייחסים לתקרית האלימה בבני ברק, משנים גרסה וטוענים: זה מה שבאמת קרה שם

בהמשך לאירוע הקשה היום (ראשון) בבני ברק, בו חיילות הותקפו על ידי חרדים, בצה"ל משנים גרסה ועל פי הדיווח של איתי בלומנטל, גורמים בצה"ל עדכנו כי 3 מ"כיות שמשרתות בבסיס חוות השומר הגיעו אחר הצהריים לבני ברק כדי לבקר אצל מלש"ב (מועמד לשירות) שאמור להתגייס בקרוב לצה"ל ולשרת בחוות השומר. מדובר בביקור מקדים, שנועד להכרות ראשונית עם המועד לפני גיוסו, וגם לראות אם יש צורך לסייע לו מבחינת ת"ש

בזמן ההגעה שלהן הן הותקפו על ידי עשרות חרדים קיצונים. בניגוד לגרסה הראשונית של צה"ל - מדובר בפעילות במסגרת הצבא.

מדובר צה"ל נמסר: "הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, רואה בחומרה ומגנה בתוקף את תקיפת חיילות צה"ל אשר ביצעו משימה צבאית מוקדם יותר היום בבני ברק.

"כל פגיעה בחיילי צה"ל המבוצעת על ידי אזרחים ישראלים היא חציית קו אדום חמורה ויש לפעול כנגד התוקפים ביד קשה. הרמטכ"ל מצפה כי ימוצה הדין עם התוקפים".