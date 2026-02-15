הרב יצחק יוסף בגינוי נחרץ למתפרעים בבני ברק

הרב יצחק יוסף גינה היום את האירוע הקשה בבני ברק, בו חיילות הותקפו על ידי תושבים וקרא להוקיע אותם

הרב יצחק יוסף גינה כעת (ראשון) את המתפרעים בבני ברק נגד החיילות וקרא להוקיע אותם.

דבריו הוא אמר: "יש לגנות בכל תוקף את קומץ הפורעים המחללים שם שמים, תורת ישראל דרכי דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום, אין להתנהגותם מקום בינינו, יש להוקיעם ולהוציאם מחוץ למחנה".

כזכור מוקדם יותר היום, חרדים שהתפרעו תקפו באלימות חיילות שהגיעו למשימה צבאית בבני ברק.

דובר צה"ל מסר: "הרמטכ"ל זמיר: רואה בחומרה ומגנה בתוקף את תקיפת חיילות צה"ל אשר ביצעו משימה צבאית מוקדם יותר היום בבני ברק.

כל פגיעה בחיילי צה"ל המבוצעת על ידי אזרחים ישראלים היא חציית קו אדום חמורה ויש לפעול כנגד התוקפים ביד קשה. הרמטכ"ל מצפה כי ימוצה הדין עם התוקפים".