הרב עמאר: "עדיף שתתבטל הרבנות ולא לעשות מבחנים לנשים"

במהלך שיעורו השבועי של הראשון לציון הרב הראשי לשעבר, הרב שלמה עמאר בבית המדרש "נר התורה" בירושלים, התייחס הרב בחריפות להחלטת בג"ץ המחייבת את הרבנות הראשית לערוך מבחני הסמכה לרבנות גם עבור נשים.

באדיבות בית המדרש נר התורה

דבריו של הראשון לציון נאמרו על רקע ההחלטה לפתוח מחדש את מערך מבחני הרבנות, לאחר תקופה ארוכה שבה לא נערכו בחינות עקב המחלוקת המשפטית על שילוב נשים. הרב שלמה עמאר לא חסך בביקורת על שופטי בג"ץ ואמר בכאב: "בבג"ץ יושבים כמה אנשים שהם בעצמם קרובים לדעות האלה של הרפורמים, וחושבים שזו הדרך הנכונה".

"עדיף שלא יהיו רבנים"

הרב שלמה עמאר הזכיר בשיעורו את ההיסטוריה של המאבק בבג"ץ בסוגיה זו: "לפני כעשרים וחמש שנה הגישו בג"ץ למנות אישה לרבנית שכונה, ומאז לא מינו אף רב שכונה. גם האנשים שלנו העוסקים במלאכה, במקום למצוא דרך איך לפעול, הם נמנעים. עכשיו המציאו המצאה חדשה - שבג"ץ אמר שיש זכות לאישה להיבחן ברבנות ובדיינות".

הוא התייחס לקולות הקוראים לפשרה בנושא כדי לא לעצור את הסמכת הרבנים הגברים: "אני שומע קולות שאומרים – 'ניתן להן להיבחן אבל לא נמנה אותן'. אני אומר, במחילה מכבודם, שאסור שזה יעלה על הדעת. זו מחשבת עבודה זרה ממש. אם יתנו להן להיבחן, בסופו של דבר הן ימונו. עדיף שמעכשיו יפסיקו את הכל".

גיבוי לרבנים הראשיים

במהלך דבריו העניק הרב שלמה עמאר גיבוי מלא לרבנים הראשיים המכהנים, הראשון לציון הרב דוד יוסף והרב הראשי הרב קלמן בר: "שמעתי ששניהם מתנגדים בכל תוקף. הם אומרים שעדיף שלא יהיו מבחנים מאשר שניתן לנשים להיבחן. אני מחזק את ידיהם שלא יסכימו בשום פנים ואופן. כל ענייני הרבנות שייכים לגברים, וזה לא ביזיון לאישה – זה כבוד האישה, איש על דגלו".

האיום: מעבר לרבנות פרטית

בצעד דרמטי הבהיר הראשון לציון כי הוא מעדיף את פירוק הרבנות הממלכתית על פני שינוי המסורת: "אפילו אם זה יגרום שלא יהיו רבנים, שלא יהיו בתי דין ושלא תהיה רבנות בכלל בישראל – אז נעשה רבנות פרטית. כל קהילה תמנה לעצמה רב, כפי שהיה בחוץ לארץ לאורך הדורות. אנחנו לא ניכנע ולא נפחד".

לסיכום קרא הרב שלמה עמאר לרבנים הראשיים לעמוד על המשמר: "השם נתן לכם תפקידים חשובים, אחריות עם ישראל על הגב שלכם. אל תשימו לב לאף אחד, רק את השם נגד עיניכם. מי שייתן ידו לזה, הוא הורס את הרבנות לדורי דורות".