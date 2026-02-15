משרד הבריאות באזהרה למטיילים בצפון: "לפנות דחוף למיון"

משרד הבריאות פרסם היום (א', 15.2) הודעה דחופה לתושבי הגליל העליון ולמבקרים באזור, לאחר שבקיבוץ עמיר אותר כלב משוטט הנגוע במחלת הכלבת. על פי הדיווח, אדם אחד שכבר נחשף לכלב הופנה באופן מיידי לקבלת טיפול מונע.

הכלב הנגוע מתואר ככלב מגזע מעורב, גדול ובצבע חום. במשרד הבריאות מבקשים מכל מי שבא במגע – הוא או בעלי החיים שברשותו – עם הכלב המתואר או עם כל בעל חיים משוטט אחר באזור, בין התאריכים 28.01.2026 ועד ה-11.02.2026 (כולל), לפנות בדחיפות ללשכת הבריאות.

הנחיות לציבור: כך תפעלו

בשל מסוכנות המחלה, במשרד הבריאות מדגישים מספר פעולות למניעת התפשטות והדבקה:

פנייה ללשכת הבריאות: יש לפנות ללשכת הבריאות בצפת (בטלפונים: 04-6994257, 04-6994200) או ללשכה הקרובה למקום המגורים. במידה ומדובר בשעות הלילה או בסוף השבוע, יש לגשת ישירות לחדר המיון בבית החולים.

הורים לילדים: יש לברר עם הילדים האם שיחקו או באו במגע עם בעל חיים חשוד באזור הגליל העליון בשבועיים האחרונים.

בעלי חיות מחמד: עליכם ליצור קשר עם הווטרינר הרשותי כדי לוודא שחיסוני הכלבת של חיות המחמד שלכם בתוקף.

עדכון מטיילים: הציבור מתבקש להעביר את המידע לנופשים ומטיילים ששהו באזור עמיר והיישובים הסמוכים בתקופה הרלוונטית.

עזרה ראשונה במקרה של נשיכה

משרד הבריאות מזכיר כי במקרה של נשיכה או שריטה על ידי בעל חיים, יש לפעול לפי הצעדים הבאים:

לשטוף את האזור באופן מיידי במים זורמים וסבון. לחטא את המקום בחומרי חיטוי. לגשת בדחיפות ללשכת הבריאות כדי לבחון את הצורך בטיפול מונע.

מחלת הכלבת היא מחלה נגיפית קטלנית הפוגעת במערכת העצבים המרכזית. טיפול מונע הניתן בזמן לאחר חשיפה הוא הדרך היחידה למנוע את התפתחות המחלה.