משרד הבריאות באזהרה חמורה נוספת: "אל תצאו מהבית"

משרד הבריאות מאריך את הודעת האזהרה לציבור, ומפרסם הודעה חדשה המפרטת את הסכנות לאוכלוסיות בסיכון. כל הפרטים

למרות שהרוחות העזות נרגעו מעט, המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות מודיעים הבוקר (א', 15.2) כי זיהום אוויר גבוה עד גבוה מאוד עדיין שורר באזורים נרחבים בארץ. הסיבה לכך היא שקיעה איטית במיוחד של חלקיקי האבק שהוסעו לאזורנו במהלך סוף השבוע מצפון אפריקה.

באילו אזורים נמדד זיהום חריג?

הזיהום מורגש היטב בגוש דן, ירושלים, מישור החוף, השרון, השפלה הפנימית, יהודה ושומרון, בקעת הירדן, הנגב, הערבה ואילת. למעשה, רוב חלקי הארץ עדיין "מכוסים" בשכבת האבק המעיקה.

הנחיות בריאותיות מצילות חיים

לאור הריכוז הגבוה של חלקיקים נשימים באוויר, המשרדים מוציאים המלצות ברורות לציבור:

לאוכלוסיות רגישות: חולי לב, חולי ריאות, קשישים, ילדים ונשים בהיריון מתבקשים להימנע לחלוטין מפעילות גופנית מאומצת מחוץ לבית.

לכלל האוכלוסייה: מומלץ לצמצם ככל הניתן פעילות גופנית מאומצת בחוץ עד להתפזרות האבק.

מתי יחול השיפור?

על פי תחזית איכות האוויר, השיפור צפוי להיות הדרגתי ואיטי מאוד:

היום (ראשון) אחר הצהריים: צפויה הקלה מסוימת וזיהום האוויר יירד לרמה "בינונית עד גבוהה" ברוב האזורים. עם זאת, באזור אילת ודרום הערבה הזיהום יישאר גבוה.

מחר (יום שני): זיהום האוויר עדיין יהיה נוכח ברמה בינונית עד גבוהה בכל רחבי הארץ.

המשרד להגנת הסביבה ממשיך לעקוב אחר הנתונים בתחנות הניטור ויעדכן את הציבור במידת הצורך. ניתן להתעדכן בזמן אמת בנתונים דרך אתר "אוויר בסביבה" או ביישומון הייעודי.