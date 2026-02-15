דיווח: האיחוד המפתיע שיציל את גנץ ויעניק לנתניהו את הניצחון

איחוד מפתיע שנרקם מאחורי הקלעים, עשוי להציל את מפלגתם של בני גנץ וחילי טרופר, ולהעניק את הניצחון בבחירות לבנימין נתניהו. כל הפרטים

המגעים הפוליטיים לקראת הבחירות הקרובות מעלים הילוך באזורי המרכז והימין המתון. על פי דיווח של אתר וואלה, מתקיימים לאחרונה מגעים בין מפלגת "כחול לבן" לבין "מפלגת המילואימניקים" בראשות יועז הנדל, במטרה לבחון ריצה משותפת שתבטיח את יציבות הגוש.

המגעים הללו אינם מבוססים רק על הערכות פוליטיות, אלא על נתוני סקרים – חלקם פורסמו וחלקם נותרו בחדרי חדרים. מהנתונים עולה כי מפלגתו של הנדל מהווה את "העדפת הבוחר השנייה" עבור אחוז ניכר מהנסקרים, נתון המצביע על פוטנציאל אלקטורלי משמעותי במקרה של איחוד כוחות.

המניעים לחיבור: הבטחת המעבר ויציבות הרשימה

אחד הגורמים המרכזיים שדוחפים לבחינת האיחוד הוא השר לשעבר חילי טרופר. על פי הדיווח, בחודשים האחרונים הבהיר טרופר כי אינו מעוניין להתמודד במסגרת רשימה שעלולה למצוא את עצמה בסכנה של אי-מעבר אחוז החסימה, ולכן עלתה האופציה של חיבור עם הנדל כפתרון אסטרטגי.

במקביל לציר מול כחול לבן, הדיווח בוואלה מדגיש התקרבות נוספת בזירה: בין יועז הנדל לבין יולי אדלשטיין. השניים קיימו לאחרונה אירוע משותף בכנסת, ואדלשטיין אף נצפה בחברת פעילי המפלגה של הנדל. זאת לאחר שבוואלה דווח כבר לפני כחודש כי אדלשטיין בוחן את המשך דרכו במסגרת תנועת הליכוד.

ההשלכות על המפה הקואליציונית

גורם המעורה בפרטי המגעים ציין כי חבירתו של הנדל לאחד השחקנים המרכזיים היא שאלה של "מתי" ולא של "אם". המעבר של מפלגת ימין-מרכז שאינה פוסלת ישיבה בממשלת נתניהו עשוי לשנות את יחסי הכוחות במפה הקואליציונית.

נכון לעכשיו, בעוד שבני גנץ מוביל קו מוגדר, דמויות כמו נפתלי בנט וגדי איזנקוט נמנעות מלספק תשובה חד-משמעית באשר לישיבה תחת נתניהו. אם המגעים יבשילו לכדי הסכם, הדבר עשוי להוביל להקמת ממשלה בהרכב שונה מזה המכהן כיום, גם אם נתניהו יעמוד בראשה.