היועמ"שית מבהירה: בקשת החנינה של נתניהו עוד לא נבחנה

לאחר שדווח כי היא צפויה להעביר בשבועות הקרובים את חוות דעתה על בקשת החנינה של נתניהו, היועצת המשפטית לממשלה הבהירה כי היא "עדיין לא בחנה את בקשת החנינה של ראש הממשלה, והיא תיבחן לפי סדרי העבודה המקובלים"

היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה הגיבה הבוקר (ראשון) לפרסומים לפיהם היא תעביר בשבועות הקרובים את חוות דעתה בנוגע לבקשת החנינה של ראש הממשלה בנימין נתניהו. בדבריה הכחישה את הדיווחים והבהירה כי הבקשה עדיין לא נבחנה.

"היועצת המשפטית לממשלה עדיין לא בחנה את בקשת החנינה של ראש הממשלה, והיא תיבחן לפי סדרי העבודה המקובלים" נמסר. "כל פרסום אחר בעניין שגוי".

כאמור, ביום שישי האחרון כתב חדשות 13 אביעד גליקמן פרסם כי היועמ"שית תעביר בקרוב את חוות דעתה בנוגע לבקשת החנינה של נתניהו למחלקת החנינות. לפי הדיווח, חוות הדעת נמצאת בשלבי סיום בלשכת היועצת ואחר כך תועבר להערות לפרקליטות.

עוד נטען כי מיארה והפרקליטות צפויים לקבוע שבקשת החנינה לא עומדת בשום קריטריון - והיא כלל אינה חוקית. לאחר שחוות הדעת תועבר, יחליטו במחלקת החנינות אם לבקש מפרקליטי נתניהו התייחסות נוספת לבקשה.