קרב ענק: הפועל ירושלים ומכבי ת"א נלחמות על תואר נוסף

הפועל ירושלים ומכבי תל אביב פותחות את גביע המדינה, מפגשי העבר, הכושר הנוכחי והסגלים המלאים. כל הפרטים על הקרב הענק

חצי גמר גביע בין מכבי תל אביב להפועל ירושלים יפתח הערב (ראשון) את שבוע גביע המדינה, שיגמר בגמר הגדול ביום חמישי הקרוב. בשלושת השנים האחרונות הקבוצות נפגשו בגמר של המפעל השני בחשיבותו בכדורסל הישראלי. פעמיים הירושלמים ניצחו ובפעם האחרונה הצהובים.

הפועל ירושלים מניפה את גביע המדינה צילום: צילום: אורן בן חקון/פלאש 90

מחזיקת הגביע ניצחה הרבע הגמר 86:108 את עירוני קריית אתא. הצהובים ניצחו את כל המשחקים בחודש האחרון, והם מגיעים אחרי 11 דרמטי על באיירן מינכן ביורוליג שהשאיר את חלום הפלייאין בחיים. בליגת העל חניכיו של עודד קטש במקום הראשון בליגה ועם 11 ניצחונות רצופים.

מהצד השני האדומים מבירת ישראל ניצחו את הפועל תל אביב ברבע הגמר עם 83:93 גדול. הם אמנם מגיעים אחרי הפסד ביורוקאפ לוונציה, אך הם סיימו במקום הראשון בבית ועם המאזן הטוב ביותר, הביטחו לעצמם יתרון ביתיות עד סוף המפעל שזכייה בו מובילה ליורוליג. בליגת העל הם במקום החמישי, אך ניצחו את רוב המשחקים החשובים העונה. בארבעת המפגשים האחרונים בין הקבוצות הירושלמים ניצחו שלוש פעמים.

הסגלים המלאים לחצי גמר הגביע

בגביע המדינה מכבי תל אביב והפועל ירושלים נפגשו 19 פעמים, כשהמאזן עומד על 6:13 לטובת הצהובים. הירושלמים ניצחו העונה פעמיים במאבק על תואר מול חניכיו של קטש עם ניצחון בסופרקאפ הראשון בהיסטוריה ובחצי גמר גביע ווינר סל, כשמנגד הצהובים ניצחו במשחק הליגה בין הקבוצות.

יונתן אלון מאמן הפועל ירושלים צילום: אורן בן חקון/ פלאש 90

הסגל של הפועל ירושלים למשחק: ג׳סטין סמית׳, ג׳ארד הארפר, קרינגטון, קאדין קרינגטון, אוסטין ויילי, רועי פריצקי, קאשיוס ווינסטון, בן יובל עטר, רועי הובר, ניר פרי, אפק אמסלם, אייזיאה מובלי, , יובל זוסמן.

הסגל של מכבי תל אביב למשחק: ג'יילן הורד, ג'ימי קלארק, מרסיו סנטוס, גור לביא, אורן סהר, רומן סורקין, אושיי בריסט, וויל ריימן, ג'ון דיברתולומיאו, תמיר גולד, ג'ף דאוטין, תמיר בלאט.

מחר יתקיים חצי הגמר השני של גביע המדינה בין הפועל העמק לבני הרצליה. הגמר יתקיים ביום חמישי הקרוב בין המנצחות בחצאי הגמר. כל המשחקים מתקיימים בהיכל מנורה מבטחים בתל אביב. מי תניף את הגביע?