פיצוץ באולפן בשידור חי: "אני לא סופר אותך!"

המגישים אייל ברקוביץ' ואראל סג"ל שוחחו היום (ראשון) ברדיו 103fm ופיצוץ התרחש בין השניים.

אראל סג"ל התייחס לקשר בין אפשטיין לאהוד ברק ואמר: "לי יש מיילים של אהוד ברק. אהוד ברק טוען שלא היה לו כסף מאפשטיין אבל יש מיילים שמוכיחים שכן היה לו. אהוד ברק שקרן וכל פעם נתפס בשקרים. אני במקומו הייתי עושה דבר אחד – 'תפסתם אותי, אני יוצא מהציבוריות הישראלית'. אף אחד לא יזכור סיירת מטכ"ל, אף אחד לא יזכור עיטורים, כולם יזכרו שהוא היה אצל השוגר דדי שלו. אל תלבינו אותו, ייצאו עוד חומרים".

ברקוביץ' מצידו אמר: "בגלל שאני לא סופר אותך ממטר, אני כן אלבין אותו – החייל המעוטר ביותר בצה"ל, ראש הממשלה לשעבר, רמטכ"ל, שר ביטחון, שר פנים, איש עסקים מצליח ושם עליכם קצוץ. פרשת אפשטיין זה חור שחור אצל אהוד ברק. נקודה שחורה מאוד. אני לא הייתי אצל אפשטיין בבית וגם לא אתה, אתה לא יודע מה היה שם, אז אל תבלבל לי במוח. אם הוא שתה שם קפה, אסור?".

סג"ל הזדעק וציין: "כן, אסור לו. למה הוא מטיף מוסר? הוא מדבר על דמוקרטיה וערכים".

עוד הוסיף ברקוביץ': "אהוד ברק, אני מאחל לכל בן אדם לעבור מה שהוא עבר בחיים, אני מאחל לכל אבא ואמא שייצא להם ילד כזה מוצלח כמו אהוד ברק. תראה לאן הגיע, בוגר אוניברסיטאות, איש עסקים מצליח. נכון, זו נקודה שחורה בחייו של אהוד ברק, אז בגלל נקודה אחת שחורה בחייו הפרטיים, מי אתם שתעשו כזה עליהום. הוא כבר 15 שנה לא בחיים הציבוריים. אתה עושה לו קונספירציה. אתה מקנא בו?"

סג"ל הסביר: "הכול כתוב בתוך המיילים. הוא לא פדופיל, לא טענתי את זה. הוא עשה עסקים עם פדופיל, הוא היה חבר של פדופיל, הוא גר בבית של פדופיל, הוא הלבין פדופיל. אהוד 'אקונומיקה' ברק. שלא יטיף לי מוסר, שלא יקים את הדגלים השחורים עם הכסף של אפשטיין".