ראש המוסד המיועד גופמן מסר עדות פתוחה בלהב 433

המזכיר הצבאי של ראש הממשלה וראש המוסד המיועד גופמן העיד הבוקר בעדות פתוחה בלהב 433 במסגרת פרשת "הפגישה הלילית" בין ראש הסגל ברוורמן לאלי פלדשטיין. בשלב זה גופמן אינו חשוד בפרשה

המזכיר הצבאי של ראש הממשלה בנימין נתניהו, האלוף רומן גופמן, שמיועד לתפקיד ראש המוסד הבא, מסר הבוקר (ראשון) עדות פתוחה בלהב 433 במסגרת פרשת "הפגישה הלילית" בחניון בין ראש הסגל של נתניהו, צחי ברוורמן לבין אלי פלדשטיין.

בשלב זה גופמן אינו חשוד בפרשה. לפי הדיווחים, גופמן נדרש לתאר את מסלול העברתו של חומר מסווג משירותי הביטחון לראש הממשלה ומה עבר דרך ראש הסגל צחי ברוורמן, זאת כדי להבין איך ברוורמן ידע לכאורה על חקירת ה׳בילד׳ ושמות החשודים בפרשה.

נזכיר כי במהלך דיון שנערך לאחרונה בעניינו של ברוורמן, טענה המשטרה כי חלה התפתחות משמעותית בחומר הראיות וכי "החשדות נגדו התחזקו באופן ניכר". הדברים נאמרו במסגרת תגובת העותרת להחלטת בית משפט תוך הדגשת עמדת גורמי האכיפה באשר להמשך ניהול ההליך.

