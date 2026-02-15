הלחץ על בית"ר נטולת אצילי: בטדי מחכים למכבי ת"א

בית"ר ירושלים ללא עומר אצילי תארח את מכבי תל אביב לקרב ענקיות, הירושלמים ישאירו סיכוי לאליפות, או האלופה תעמוד במבחן הראשון של המאמן החדש?

בית"ר ירושלים נמצאת במשבר, אחרי שהובילה את הטבלה בשלוש נקודות, היא נמצאת מרחק של שבע נקודות מהפועל ב"ש, עם משחק חסר אותו תשחק מחר (שני) מול מכבי ת"א, ללא הכוכב הגדול ביותר שלה, עומר אצילי.

הצהובים שחורים שהודחו מהגביע, יארחו את האלופה שתהיה בלי אוהדים בעקבות עונש מכירת כרטיסים למשחק חוץ. הירושלמים ללא ניצחון מאז פציעתו של אצילי, הודחו מהגביע מול בני יהודה ואיבדו כאמור את הפסגה. חניכיו של ברק יצחקי עם שני הפסדים רצופים (לבאר שבע ובני יהודה) שהגיעו אחרי שתי תוצאות תיקו, מול הפועל פ"ת ומ.ס אשדוד.

בית"ר ירושלים מול מכבי תל אביב בקרב ענקים

מנגד מכבי ת"א שהפסידה לפני שבועיים בדרבי אחרי 12 שנה, ברצף של ניצחונות גדולים אך מול קבוצות מהתחתית. הצהובים עם מאזן 1:13 בשלושת המשחקים האחרונים מול עירוני קריית שמונה, מכבי קבילו יפו ובני ריינה.

הניצחונות הגיעו כאמור אחרי ההפסד בדרבי, ופיטורי המאמן ז'ארקו לאטזיץ' וסיום קמפיין חלש באירופה, בו סיימו במקום האחרון בליגה האירופית עם נקודה אחת, ומאזן שערים 22:2. זה המבחן הגדול הראשון של המאמן החדש רוני דיילה הנורווגי.

רוני דיילה מאמן מכבי תל אביב צילום: באדיבות מכבי תל אביב

המפגש הקודם בין השתיים נגמר ב-2:6 מהדהד של בית"ר ירושלים שייזכר לשנים רבות. הצהובים שחורים הביסו את האלופה בביתה, בתוצאה חריגה. הפעם מול טדי מלא וכשהקבוצות במגמות הפוכות, מי תצא עם ידה על העליונה?

הקרב על הפליאוף העליון לוהט

לפני כן מכבי חיפה תארח הערב את בני סכנין, ותרצה לחזור למסלול הניצחונות אחרי התיקו מול הפועל ירושלים במחזור הקודם. הירוקים שכבר חלמו על המקום השלישי התרחקו מעט במחזורים האחרונים אחרי התיקו מול הירושלמים והתבוסה 1:4 למכבי נתניה.

מכבי חיפה מול הפועל ירושלים צילום: באדיבות מכבי חיפה

אמש המוליכה הפועל באר שבע ניצחה 1:2 את מ.ס אשדוד ופתחה לפחות זמנית פער של שבע נקודות מבית"ר ירושלים. מכבי נתניה הביסה 0:4 את בני ריינה האחרונה והתקרבה להפועל פתח תקווה שהפסידה 0:1 להפועל חיפה. המלאבסים במקום השישי שמוביל לפליאוף העליון, עם 32 נקודות, נקודה בלבד מעל היהלומים.