יועמ"שית הכנסת: רפורמת החלב בעייתית, אך מתנגדת לצו ביניים

יועמ"שית הכנסת הגיבה לעתירות נגד רפורמת החלב וטענה: יש פגמים בחוק, אך כרגע מתנגדת למתן צו ביניים בעתירות

היועצת המשפטית לכנסת, עו''ד שגית אפיק, הגיבה היום (ראשון) לעתירה של התאחדות יצרני החלב נגד העברת רפורמת החלב לוועדה למיזמים ציבוריים.

לעמדתה, יש בהכללת רפורמת החלב בהצעת חוק ההסדרים ובהעברתו לוועדה למיזמים ציבוריים משום פגם בהליך החקיקה, וזאת בין היתר כתוצאה ממורכבות הרפורמה, הזמן המועט שיהיה לדיון בה וכן מהחשש המוגבר להשפעת יתר של שר האוצר סמוטריץ' בחקיקת הסדרים על ועדה שיושב הראש שלה, ח״כ אוהד טל, הוא מבין חברי סיעתו. היועצת המליצה לפצל את הרפורמה מחוק ההסדרים ולהעבירה לדיון בועדת הכלכלה, שהיא הוועדה המוסמכת והמקצועית לנושא.

מתוך עמדת יועמ צילום: הכנסת

עם זאת היא מציינת, כי המועד לבחינת הליך החקיקה בהתאם להלכות בית המשפט הוא בסיומו ולעמדת הכנסת ויועמ"שית הכנסת אין מקום לחרוג מכך.

עוד מציינת היועמ"שית כי הפגם האמור מטיל על הוועדה למיזמים ציבוריים נטל כבד בהכנת הצעת החוק וחובות מוגברות לקיום הליך חקיקה ללא רבב, הכולל לוחות זמנים וסדר יום שיאפשרו את מימוש עקרון ההשתתפות של חברי הכנסת, שמיעת נציגי ציבור ונציגי ממשלה וליבון כלל הסוגיות הנוגעות להצעת החוק. כל זאת, כאמור, תוך שמירה על עצמאות חברי הכנסת, הימנעות מהשפעה מוגברת של השר סמוטריץ' על הליכי עבודתה והחלטותיה של הוועדה, ושמירה על זהות חבריה ועל היחס הקיים בה בין חברי סיעות הקואליציה לבין חברי סיעות האופוזיציה.

עוד מציינת העמדה כי עד כה קיימה הוועדה למיזמים ציבוריים שני דיונים בלבד ברפורמה, וכי ממילא, מוקדם לנבא האם יהיה בהליך החקיקה שתקיים כדי לתקן את הפגם שנפל בהכללת פרק זה בהצעת חוק ההסדרים ובהעברתו לטיפולה, וכי בכוונת הייעוץ המשפטי לכנסת להקפיד כי המשך הליך החקיקה יהיה נאות.

כמו כן ומכיוון שמדובר בהחלטה פנים פרלמנטרית שהליך קבלתה היה תקין, מציינת היועצת המשפטית לכנסת כי העתירה היא מוקדמת, ואין מקום למתן צו ביניים בשלב זה. זאת מכיוון שעצירת הליכי חקיקה היא צעד חריג ביותר הפוגע בהפרדת הרשויות, והעותרים לא הוכיחו נזק בלתי הפיך אם הדיונים יימשכו.