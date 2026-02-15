בוטלו כל דיוני משפט נתניהו השבוע

בעקבות פטירת אימו של השופט עודד שחם, בבית המשפט הודיעו שכל הדיונים בשבוע במשפט נתניהו בוטלו, בנוסף לדיון שהיה אמור להיות ביום ראשון עוד שבוע.

החלטת השופטים על ביטול הדיונים צילום: הרשות השופטת

נזכיר כי בשבוע שעבר נחשפו ציטוטים של היועמ"ש דאז אביחי מנדלבליט, מתוכם עולה כי לא האמין שמעשיו של נתניהו עומדים ברף הפלילי. מנדלבליט דחה את הניסיון לבסס תיק פלילי נגד ראש ממשלה על אירועים נקודתיים מן העבר הרחוק. תשובתו הייתה נחרצת: "אני לא יודע אם על אריזות סיגרים מלפני 10 שנים אני אחקור אותו".

"הקרחון קרס", קבע מנדלבליט בדיון סגור עם הפרקליטות, והסביר את הכישלון בהיעדר עדים איכותיים: "כדי להגיע לקרחון היה צריך להגיע לעדים שיודעים מה קורה, ויכול להיות שאין דבר כזה".

