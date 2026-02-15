לקראת דרמה בליכוד: אלו השמות שנתניהו שוקל לשריין ברשימה

לקראת מערכת הבחירות הבאה, בכיכר מצודת זאב מחפשים "פנים חדשות" שיחזקו את האגף הימני וההסברתי. אלו האנשים שנתניהו שוקל לשריין

למרות שתאריך בחירות 2026 נותר כרגע בערפל, בליכוד לא מבזבזים זמן ומתחילים לגבש את רשימת השריונים שתרענן את שורות המפלגה. על פי דיווח של יהודה שלזינגר באתר וואלה, ראש הממשלה בנימין נתניהו מתכנן לבקש מהמרכז אישור לעשרה שריונים, מתוך כוונה לשלב לפחות חמישה פנים חדשות בעשירייה הראשונה והשנייה של הרשימה לכנסת.

המטרה ברורה: להזרים "דם חדש" ואטרקטיבי שיחזק את החיבור של המפלגה לבייס הימני ולמערך ההסברה הישראלי. הנה השמות המרכזיים שעלו על שולחנו של ראש הממשלה:

דמויות מפתח מהמלחמה ומהאקדמיה

אחד השמות המרגשים והבולטים ברשימה הוא של טליק גואילי, אמו של רן גואילי ז"ל, חלל-חטוף שהוחזר לאחרונה מעזה. גואילי הפכה לאורך חודשי המלחמה לדמות מוערכת מאוד בימין בזכות עמידתה האיתנה. גואילי ציינה בשיחה עם וואלה כי אמנם לא קיבלה הצעה רשמית, אך היא אכן שוקלת בחיוב כניסה לעשייה ציבורית בדרכים שונות.

שם נוסף שנשקל ברצינות הוא של פרופ' לימור סמימיאן-דרש מהאוניברסיטה העברית. סמימיאן-דרש, שייעצה לנתניהו בתקופת הקורונה, נחשבת לדמות בעלת שיעור קומה אקדמי וציבורי, ומזוהה עם עמדות ימניות מובהקות בתחומי המשפט והמדינה.

כוכב הרשת ואבי "פורום הגבורה"

בזירה ההסברתית, בולט שמו של ד"ר אלי דוד, יזם הייטק ומומחה לבינה מלאכותית. דוד מחזיק בחשבון הסברה רב-עוצמה עם כ-850 אלף עוקבים, ואף השיא משואה ביום העצמאות האחרון (ה-77) על פועלו בזירת ההסברה הבינלאומית. דוד מסר כי נכון לעכשיו לא קיבל פנייה רשמית מהליכוד.

שם נוסף שמוזכר כמי שעשוי להשתבץ ברשימה הוא עו"ד איציק בונצל, אביו של הלוחם עמית בונצל ז"ל שנפל בקרבות בעזה. בונצל, מחברי "פורום הגבורה", הפך לאחד הקולות הבולטים הקוראים להכרעה במלחמה.

בסביבת נתניהו מעריכים כי ראש הממשלה ישאף לשבץ לפחות שניים מהשמות הללו במקומות ריאליים וגבוהים יחסית, כדי לייצר רשימה "לוחמנית" ורלוונטית יותר למציאות הישראלית של אחרי ה-7 באוקטובר.