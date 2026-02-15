פרק חדש לקריקטורה הישראלית: המוזיאון עובר למדיטק חולון

המוזיאון הישראלי לקריקטורה ולקומיקס פותח פרק חדש ומרגש: הוא עבר למשכנו החדש במתחם התרבות מדיטק בעיר חולון — ומתחדש כמוזיאון עכשווי, טכנולוגי ונגיש לקהל הרחב.

במוזיאון מוצגות תערוכות קבע לצד תערוכות מתחלפות בתחומי הקריקטורה, הקומיקס וההומור החזותי. הוא מחזיק ארכיון ייחודי בקנה מידה עולמי, ומשמש בית לקהילת היוצרים ולחובבי הז'אנר בישראל.

טל טנא צילום: המוזיאון לקומיקס וקריקטורה

ארבע תערוכות חדשות לכבוד הפתיחה

לכבוד הפתיחה המחודשת יוצגו ארבע תערוכות חדשות:

"גיבורים כחול לבן" — עבודות של כ-50 מאיירים ומאיירות ישראלים המציגים את הפרשנות שלהם לנושא גיבורי על מכל הסוגים והתקופות.

"זוכי פרס עיפרון הזהב" — רשימת זוכי הפרס מראשית המוזיאון ועד ימינו, המבליטה את מגוון הסגנונות, הגישות והקולות שהעשירו את הז'אנר.

"חלוצי הקריקטורה העברית" — מחווה לדורות של קריקטוריסטים שהפכו את הקריקטורה לכלי ביטוי מרכזי של הזהות הישראלית.

אורי פינק צילום: המוזיאון לקומיקס וקריקטורה

"מציירים צחוק – תערוכה פעילה" — תערוכה אינטראקטיבית בה מוצגות השיטות הקומיות המשמשות קריקטוריסטים, פרי יצירתם של צמד הקריקטוריסטים ניר מולד (נירמו) ועמוס אלנבוגן.

בנוסף, בולט קיר דיוקן מצויר ענק מאת הקריקטוריסט יונתן וקסמן, המוקדש ליוצרי הקריקטורה והקומיקס הבולטים בישראל וליצירותיהם מראשית המאה ה־20 ועד היום.

המעבר למשכן החדש במדיטק ממצב את המוזיאון כחלק ממרחב תרבותי תוסס בעיר, ומאפשר חשיפה רחבה יותר לקהל.