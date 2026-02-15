המאבק בירי שמסכן את תושבי חברון: נעצרו חשודים ונשק הוחרם

כוחות הביטחון פעלו במספר שכונות בחברון הערבית, כחלק מהמאבק בירי הבלתי פוסק שמסכן את תושבי קריית ארבע וחברון. שלושה חשודים נעצרו הלילה ואמל"ח הוחרם.

בפעילות ממוקדת הלילה (בין שבת לראשון) המשטר ולוחמי צה"ל מחטמ"ר יהודה שנערכה בחברון כחלק מההיערכות לרמאדן, ובמאבק בירי החמולות בוצע חיפוש אצל חשוד לאיתור אמל"ח.

שלושה חשודים נעצרו בחברון

במהלך החיפוש שערכו לוחמי צה"ל ובלשי תחנת חברון, אותר במשרדו של החשוד, מוחבא מעל תקרת החדר 'קרלו' לצד מחסנית ותחמושת. החשוד תושב האזור בן 25, נעצר והועבר לחקירה בתחנת המשטרה בחברון.

נשק שנמצא בפעילות בחברון צילום: דוברות המשטרה

בפעילות משותפת נוספת של מחלק מודיעין בילוש תחנת חברון ולוחמי חטמ"ר יהודה של צה"ל, תוך ליווי מודיעיני משטרתי מדויק, פשטו הכוחות על שכונת אלפאחס, שם אותרו שני חשודים במהלך התארגנותם ובחיפוש במקום, אותר ונתפס אקדח ותחמושת.

החשודים נעצרו והועברו לחקירה בתחנת חברון של המשטרה. כל החשודים שנעצרו בסופ"ש בפעילויות סיכול אלו, יובאו בפני בימ"ש לטובת הארכת מעצרם.



