הרב אילעאי עופרן: "שגיאה חינוכית מזיקה"

הרב אילעאי עופרן לא חוגג את החזרה למסעות לפולין אחרי הקורונה: "קיוויתי שהמגפה תשחרר אותנו מהטעות הזו"

החזרה של בני הנוער הישראלים למסעות בפולין נתפסת עבור רבים כסגירת מעגל הכרחית וניצחון על האנטישמיות, אך עבור הרב אילעאי עופרן, רב קבוצת יבנה וראש המכינה הקדם-צבאית "רוח השדה", מדובר בהחמצה של הזדמנות היסטורית לשנות כיוון חינוכי.

בפוסט נוקב שפרסם, משתף הרב עופרן כי בזמן שהקורונה טלטלה את העולם, הוא קיווה שחלק מהשינויים שהיא כפתה עלינו – כמו אסיפות הורים בזום או חתונות צנועות – יהפכו לקבועים. אך התקווה הגדולה ביותר שלו הייתה דווקא בתחום הנחלת השואה.

"השילוב שהיה אמור לשחרר אותנו"

הרב עופרן מסביר כי הוא ייחל לכך שהמסעות לפולין לא יתחדשו לעולם. "קיוויתי שהשילוב בין המגיפה העולמית, המגבלות האנטישמיות של הפולנים והעובדה שכבר כמעט ואין ניצולים שיכולים להצטרף כעדים למסע, ישחרר אותנו מהשגיאה החינוכית המזיקה הזו", הוא כותב.